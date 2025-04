Elena Sophia Senise, chi è la giovane attrice di Costanza: la carriera

La volta buona va in onda oggi pomeriggio, venerdì 11 aprile 2025, con l’ultimo appuntamento della settimana prima della consueta pausa del weekend. Ampio spazio verrà dedicato al grande successo della fiction Rai Costanza, che terminerà domenica 13 aprile con l’ultima puntata. La padrona di casa Caterina Balivo accoglierà nel suo salotto televisivo due attrici protagoniste: Miriam Dalmazio e Elena Sophia Senise, che interpretano rispettivamente Costanza e Flora, madre e figlia, nella serie.

Miriam Dalmazio, chi è l'attrice di "Costanza"/ Il compagno Paolo, il figlio Ian e i progetti futuri sul set

Grande attesa soprattutto per la presenza in studio della giovanissima Elena Sophia Senise, che ad appena 8 anni vanta già una ricca carriera artistica nel mondo della recitazione. La piccola attrice è nata nel 2016 a Castrovillari, in provincia di Cosenza, da genitori di origini calabresi, e sin da giovanissima ha manifestato uno spiccato interesse per la recitazione ed un innato talento; per questo motivo il padre e la madre decisero di iscriverla a diversi corsi di recitazione, che le hanno dato il “la” per imboccare la carriera da attrice.

Filippo Turetta, 75 coltellate non sono crudeltà/ Magistrato De Gioia: “Serve un intervento legislativo”

Elena Sophia Senise, le esperienze sul set e il ruolo di Flora in Costanza

Elena Sophia Senise vanta diverse esperienze nel mondo del cinema e soprattutto della televisione, ottenendo nel 2023 il ruolo di Camilla nella serie Lea – I nostri figli, dove ha recitato al fianco di Anna Valle e Giorgio Pasotti. Successivamente è entrata nel cast della serie I casi dell’avvocato Guerrieri con Alessandro Gassman, nel ruolo di Lea, mentre al cinema ha recitato nel film Seduci, svaligia, scappa diretto da Fabrizio Costa; in tv, inoltre, ha anche preso parte ad una puntata di C’è posta per te di Maria De Filippi come comparsa speciale.

Rita De Crescenzo: “Studio ed entro in politica”/ “Il reddito di cittadinanza? Lo ridarei”

In queste settimane, invece, l’abbiamo vista protagonista in Costanza, dove interpreta il ruolo di Flora. Il suo personaggio è determinante ai fini della narrazione dal momento che la madre Costanza, interpretata da Miriam Dalmazio, proprio grazie a lei ritroverà dopo tanto tempo il suo ex compagno Marco nonché padre della bambina, che dopo la separazione si è fatto una vita a Verona e non ha mai saputo di avere una figlia.