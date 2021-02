ELENA, SORPRESA DA MAMMA E FRATELLI/ “Tuo marito è morto ma tu…” (C’è posta per te)

“Ci vuole tanta forza ad essere come te, dignitosa, solare e positiva.” recita la lettera che mamma Elisa e i suoi figli hanno scritto alla loro sorella Elena. “Sei tu, come sempre, a dare forza a tutti noi. Ma sei umana Elena, scoprire anche di essere fragili non è sbagliato. Ammettere ogni tanto di essere stanca o piangere sulla spalla di uno di noi, non toglie nulla alla tua meravigliosa persona.” continua la lettera. Le toccanti parole culminano con l’arrivo in studio di Ciro Immobile e sua moglie Jessica, una bellissima sorpresa per Elena che rimane senza parole. A lei in dono le maglie della Lazio per le sue figlie, visto che il papà era tifosissimo della squadra. Infine Maria De Filippi le dona un suo abito. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Elena, sorpresa dalla mamma Elisa e i fratelli a C’è posta per te 2021

Elisa e i suoi figli, Miriam ed Emilio, aprono la nuova puntata di C’è posta per te 2021. La prima è la storia di una sorpresa che i tre vogliono fare ad Elena, figlia di Elisa e sorella maggiore di Miriam ed Emilio. La sua è una storia purtroppo molto triste: Emilia, sempre molto forte e riservata, ha cambiato le sue abitudini, imparando ad aprire il suo cuore grazie all’incontro con l’uomo che è poi diventato suo marito, Fabrizio. Lui era la ragione di vita di Elena ma tutto cambia improvvisamente. È giugno 2019 quando Elena sta organizzando la festa di addio al celibato della sorella minore. Fabrizio però è in ritardo, non risponde al cellulare e nasce una forte preoccupazione. Poco dopo, si scopre che Fabrizio ha avuto un incidente in scooter ed è morto. Un dramma che fa crollare il mondo di Elena, mamma di due bambine.

Elena ha perso suo marito Fabrizio: la sorpresa dei fratelli e della mamma Elisa

È per questo che suo fratello Emilio, sua sorella e la sua mamma hanno deciso di organizzarle questa sorpresa. È proprio lui a prendere parola quando apre la busta a C’è posta per te e dirle: “Siamo qui perché abbiamo fatto una promessa a Fabrizio quel giorno in chiesa, ho promesso che ci sarei stato sempre per te e per quelle due nane delle mie nipoti che mi ricordano tanto lui ma che hanno il tuo splendido sorriso. Spero ogni giorno di riuscire a sollevarti un po’”.



