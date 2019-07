Elena Tambini ha partorito/ Prima foto social della piccola Aurora

Elena Tambini torna sui social per mostrare al mondo la sua piccola Aurora o, almeno, parti di lei. La giornalista del Tgcom24 è diventata mamma di una splendida bambina proprio la scorsa settimana come lo stesso sito Mediaset ha annunciato il 17 luglio scrivendo: “Le più sincere felicitazioni da parte della Direzione e di tutta la redazione a lei e al marito Marco“. Solo qualche mese fa la bella giornalista aveva preso la parola sempre via social scrivendo: “La mia dolce attesa”, rendendo pubblica la lieta novella e ricevendo un sacco di commenti da parte dei fan, molti dei quali non si aspettavano l’annuncio, gli stessi che oggi le fanno congratulazioni e auguri. La 30enne è diventata mamma la scorsa settimana ma solo oggi ha pubblicato su Instagram la prima foto in cui si vedono chiaramente i braccialetti di mamma e figlia con la data del parto.

ELENA TAMBINI: DA UN PASSATO DA ARBITRO ALLA VITA DA MAMMA

Per chi non la conoscesse ancora, Elena Tambini è la giornalista di TgCom 24 e la scorsa estate si è fatta notare al grande pubblico per la sua partecipazione alla trasmissione flop Balalaika dove ha messo in mostra il suo amore per il calcio visto che alle spalle ha un passato da arbitro nelle serie minori (dal 2006 al 2015). Lei stessa, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni aveva spiegato: “Sono sempre stata una sportiva. Poi mio padre mi ha trasmesso anche l’amore per il calcio. Finché un giorno è nata l’idea di fare l’arbitro… L’ho fatto per nove anni e mi ha regalato molte soddisfazioni”. La giornalista si è occupata anche di cronaca, ancora prima della conduzione, e ha preso una laurea in Economia a Milano. A portarla in tv è stato il programma di Premium La moviola è uguale per tutti. Adesso bisogna attendere i canonici tre mesi prima di scoprire come sarà il suo ritorno in tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA