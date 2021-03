Elena Tambini incinta/ Foto sui social: “Secondo round”

Una festa delle donne davvero particolare per i fan di Elena Tambini e per la stessa giornalista che poco fa sui social ha annunciato l’arrivo del suo secondo figlio. Con una foto in cui appare bellissima con un rossetto rosso fuoco così come la sua maglia, il volto noto del giornalismo italiano e di casa Mediaset, ha annunciato di essere in lieta attesa e di essere già al sesto mese di gravidanza, almeno da quanto possiamo evincere dagli hashtag usati sui social per annunciare tutto ai fan. Proprio nell’agosto del 2019 la giornalista, per molti etichettata spesso come la nuova Diletta Leotta, aveva annunciato l’arrivo della sua bambina, la piccola Aurora nata il 17 luglio come la stessa Mediaset ha annunciato sui social al grido di: “Le più sincere felicitazioni da parte della Direzione e di tutta la redazione a lei e al marito Marco“. La giornalista, poco più che trentenne, terrà tra le braccia il suo secondo figlio a giugno, più o meno, quindi sempre in estate.

Elena Tambini, chi è e cosa fa nella vita?

Ma chi è Elena Tambini? La giornalista di TgCom 24 due estati fa è stato il volto della trasmissione flop Balalaika dove ha messo in mostra il suo amore per il calcio e anche la sua preparazione visto che in passato è stato arbitro nelle serie minori (dal 2006 al 2015). Lei stessa, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni aveva spiegato: “Sono sempre stata una sportiva. Poi mio padre mi ha trasmesso anche l’amore per il calcio. Finché un giorno è nata l’idea di fare l’arbitro… L’ho fatto per nove anni e mi ha regalato molte soddisfazioni”. La giornalista ha una laurea in Economia e si è occupata anche di cronaca.



