Elena Torregiani, moglie Pierluigi Torregiani vittima di Cesare Battisti/ Tre figli Anna, Marisa e Alberto

Chi è Elena Torregiani

Elena Torregiani era la vedova di Pierluigi Torregiani, il gioielliere ucciso il 16 febbraio 1979 dai Proletari Armati per il Comunismo durante un agguato. La coppia aveva adottato tre figli, Anna, Marisa e Alberto. Dopo l’omicidio del marito, Elena – scomparsa nel 2013 – ha continuato a vivere in un piccolo appartamento popolare a Porta Vittoria. Come rammenta Il Giornale che riprende una sua intervista del 2007, ogni tanto le capitava di parlare con Pierluigi rammentando il maledetto giorno in cui un commando dei Pac lo ammazzò, riducendo il figlio Alberto su una sedia a rotelle: “Spero che Cesare Battisti stia un po’ in carcere e che faccia la vita che faccio io dal 16 febbraio 1979”.

La donna nel suo sfogo aveva aggiunto: “La mia vita se n’è andata ma quell’uomo almeno sappia cosa vuol dire faticare per portare un pezzo di pane alla bocca”. Parole che giunsero nel 2007, quando Cesare Battisti era stato appena fermato dopo i lunghi anni di latitanza. In vista dell’estradizione, Elena sognava quello che avrebbe detto al marito: “Andrò al cimitero di Musocco, come faccio tutte le settimane, e gli dirò: Hai visto Pierluigi che tutto si mette a posto? Sei felice?”.

Elena Torregiani, il ricordo del marito Pierluigi Torregiani

Elena Torrigiani non era a caccia di vendetta ma solo di giustizia per la morte dell’amato marito. Di lui diceva: “Era un uomo buonissimo”. Proprio il gioielliere era stato colui che aveva portato a casa i loro tre figli: “Papà e mamma erano morti di malattia e lui aveva pensato di prenderli con noi, di ridare loro la famiglia che avevano perso”, aveva spiegato la donna. Il destino, tuttavia, con loro fu beffardo dal momento che li rese ospiti per ben due volte.

All’epoca Elena si diceva una donna fiduciosa ma anche quella volta il fuggitivo riuscì a farla franca. Nel frattempo i suoi tre figli avevano preso il largo fino a quando non lessero le sue parole, quelle riferite al cronista al quale raccontava: “Io non vedo nessuno e nessuno si fa vedere. Vivo con 700 euro al mese, se avessi più soldi, pochi di più, li userei per imbiancare la cucina. Mi spiace riceverla in un locale cosi sporco”. I figli successivamente tornarono dall’anziana madre che però pochi mesi dopo li lasciò raggiungendo l’amato marito.

