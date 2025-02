Elena Travaglia, chi è l’ex compagna di Marco Bellavia e il figlio Filippo

Storico conduttore di Bim Bum Bam e pochi anni fa concorrente del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia ha vissuto una carriera fatta di numerosi alti e bassi, segnata dal grande successo televisivo tra gli anni ’90 e 2000 sino al lento declino e alla quasi totale scomparsa dal piccolo schermo. Oltre alla carriera, lo storico conduttore di programmi per ragazzi ha anche spesso fatto parlare di sé per la sua vita privata, da una celebre relazione del passato all’importante storia d’amore, poi naufragata, con l’ex compagna Elena Travaglia.

Negli anni del grande successo televisivo, infatti, Marco Bellavia ha intrecciato una relazione sentimentale con la showgirl Paola Barale durata dal 1992 al 1995 e culminata con la rottura; negli ultimi anni, invece, ha avuto un flirt con Pamela Prati sbocciato nel 2022 durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, salvo poi prendere strade separate. Ma una delle persone più importanti della sua vita è sicuramente l’ex compagna Elena Travaglia, che l’ha reso padre di uno splendido figlio, Filippo.

Marco Bellavia e il supporto ricevuto da Elena Travaglia durante il GF Vip

Marco Bellavia e l’ex compagna Elena Travaglia sono stati insieme per diversi anni. Il conduttore, in un’intervista nel salotto di Verissimo rilasciata nel 2022, ha spiegato che la coppia non si è mai sposata e che si è separata dopo pochi anni di relazione, quando il loro figlio Filippo era ancora piccolo. Nonostante la rottura, tra loro è rimasto un buonissimo rapporto e, anzi, l’ex compagna l’ha più volte difeso durante il Grande Fratello Vip, quando visse un periodo di malessere e alcuni coinquilini furono accusati di bullismo nei suoi confronti.

“La mia ex moglie mi ha difeso molto durante il GF Vip, anche mio figlio. È stata molto brava. Adesso abbiamo un buon rapporto“, aveva raccontato. “Lei si è risposata e ha avuto altri tre figli. Qualche periodo di tensione c’è stato, ma è normale. Oggi nella mia vita c’è Filippo, mi dedico solo a lui”.