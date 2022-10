Elena Travaglia e Filippo, ex moglie e figlio Marco Bellavia/ “Troppo sensibile per…”

Elena Travaglia e le parole per Marco Bellavia

Elena Travaglia, ex moglie di Marco Bellavia, durante i giorni di permanenza nel conduttore nella casa del Grande Fratello Vip 2022, ha sempre fatto sentire la propria presenza al conduttore di Bim Bum Bam, anche se da lontano. Come ex compagna di Bellavia e mamma di Filippo, frutto del loro amore, Elena non è rimasta in silenzio di fronte alla situazione vissuta da Marco all’interno della casa. Con un durissimo messaggio pubblicato su Instagram, la Travaglia ha espresso la propria opinione scagliandosi contro i concorrenti che non sono riusciti ad aiutare Marco che, al termine di giorni stressanti, ha deciso di abbandonare la casa.

Rivelazioni shock di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip: cosa dirà?/ La verità su depressione e crisi

Elena, inoltre, si è anche scagliata contro Ginevra Lamborghini, ma anche contro l’accoglienza ricevuta in studio. Le uniche parole positive di Elena sono state quelle rivolte ad Antonella Fiordelisi, l’unica che, secondo la Travaglia, ha aiutato Marco.

La reunion di Marco Bellavia con il figlio Filippo

Dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2022, Marco Bellavia è riapparso sui social mostrandosi in compagnia della persona più importante della sua vita, il figlio Filippo a cui ha dedicato tutti gli ultimi anni da quando è nato. Un amore incondizionato quello di Marco per Filippo con cui ha immediatamente ritrovato il sorriso e la serenità smarrita nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dove non si è sentito accolto come avrebbe voluto.

Luisa Peterlongo, Mamma Ginevra Lamborghini: le scuse a Marco Bellavia/ "Mi dispiace tanto..."

Tornato alla realtà, Marco ha ritrovato gli affetti veri, quelli a cui ha dedicato tutti gli anni trascorsi lontani dalla televisione. Con loro, dunque, il conduttore di Bim Bum Bam ha ritrovato quell’affetto e supporto che, nella casa, non ha trovato.

LEGGI ANCHE:

Depressione, cos'è malattia di Marco Bellavia/ Precedenti al GF Vip: Daniele Bossari e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA