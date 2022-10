ELENA TRAVAGLIA EX MOGLIE MARCO BELLAVIA E FIGLIO FILIPPO/ “Divorzio mi buttò giù”

Marco Bellavia, ospite di Verissimo, ha parlato anche del rapporto con la ex moglie Elena Travaglio e col figlio Filippo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso che il momento della separazione è stato uno dei più brutti della sua vita. “Mi sono buttato giù, non avevo lavoro e avevo dei debiti. Mi sono chiesto cosa ci facessi sulla Terra. Ho lasciato un segno ai ragazzi, ma adesso cosa devo fare? Non ne avevo idea. È stato il momento più basso della mia vita. Ho rischiato veramente tanto. Mi ero perso. Mi sentivo al buio su un transatlantico senza punti di riferimento”, ha ricordato.

PAOLA BARALE, EX MARCO BELLAVIA/ "Fu amore a prima vista, dovevamo sposarci ma..."

A salvarlo è stato proprio il figlio, che in quel periodo aveva soltanto 2 anni. “Ho iniziato a leggere libri sulla crescita personale, lì ho scoperto che una luce c’è sempre, anche se coperta da veli. Nel frequentare mio figlio l’ho trovata. Pian piano toglievo queste bende e la luce iniziava ad accendersi. Ho compreso cosa significasse vivere. Ho iniziato a scrivere la storia della mia vita in modo costruttivo. Adesso la luce è accesissima”. Anche con Elena Travaglio ha un buon rapporto. “La mia ex moglie mi ha difeso molto durante il GF Vip, anche mio figlio. È stata molto brava. Adesso abbiamo un buon rapporto. Lei si è risposata e ha avuto altri tre figli. Qualche periodo di tensione c’è stato, ma è normale. Oggi nella mia vita c’è Filippo, mi dedico solo a lui”. (agg. di Chiara Ferrara)

Marco Bellavia, da Bim Bum Bam alla depressione/ "Soffrivo di attacchi di panico..."

Chi è Elena Travaglio, l’ex moglie di Marco Bellavia

Elena Travaglia è l’ex moglie di Marco Bellavia, concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’uomo ha scelto di ritirarsi dopo aver subito attacchi di bullismo dagli altri concorrenti del reality. La donna, dopo il bullismo subito dall’ex compagno, si è esposta e ha criticato molto duramente il comportamento dei concorrenti che hanno preso di mira Marco. Ecco le sue parole a tale proposito: “Sto leggendo tante cose, troppe, ricordate che dietro a tutto ciò c’è mio figlio, un ragazzino di 15 anni. Marco è una brava persona, forse troppo sensibile, e ha già volte chiesto aiuto ma nessuno in casa l’ha aiutato. A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà, non di sotterrarle. Ringrazio Antonella Fiordelisi, perché è stata l’unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso”.

Marco Bellavia cancella i tweet su Elenoire Ferruzzi/ I sospetti dei fan…

Elena Travaglia e Marco Bellavia si sono sposati più di quindici anni fa, salvo poi separarsi e restare comunque in splendidi rapporti. Del resto, dal loro matrimonio è nato un figlio: Filippo, venuto al mondo nel 2007. Elena è madre di quattro ragazzi: Filippo, Tommaso, Andrea e Leonardo. Marco ed Elena non stanno più insieme e non si conoscono i motivi della fine della storia, poiché entrambi sono molto riservati. Quello che si sa per certo è che tra loro ci sono ancora buoni rapporti, ed anzi proprio Elena ha difeso l’ex marito di recente.

Marco Bellavia era malato prima di entrare al GF Vip? La verità di Elena Travaglia

Elena Travaglia non fa parte del mondo dello spettacolo e su di lei ci sono pochissime informazioni. In un’intervista al Settimanale Dipiù, la Travaglia ha spiegato di essere venuta a conoscenza delle difficoltà di Marco solo con la sua partecipazione al programma, perché nel corso della loro storia d’amore non avrebbe mai notato alcun segnale preoccupante e riconducibile a uno stato di fragilità: “Non ha mai avuto problemi psicologici. Mai una crisi, nemmeno una crisi di pianto, ma è sempre stato un uomo forte, allegro e giocherellone che purtroppo però, non ha mai avuto molti amici, soltanto troppi conoscenti”, ha dichiarato.

La loro unione è durata 4 anni e insieme hanno un figlio, Filippo, che oggi ha 15 anni. Nel 2009 è stata Elena a prendere la decisione di dividere le strade ma non per colpa, dice lei, di qualche comportamento preoccupante di Marco. “Prima di entrare nella casa, Marco ha fatto gli esami del sangue ed è stato anche visitato per ben due volte da una psicologa che lavora a Canale 5. La prima volta al telefono, e la seconda a Roma, di persona. Hanno parlato per tre ore. A quel punto è stato ritenuto idoneo senza problemi” ha concluso la donna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA