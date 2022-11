Elena Travaglia ex moglie Marco Bellavia/ “Suoi problemi psicologici? Mai avuti prima di…”

ELENA TRAVAGLIA, CHI E’ L’EX MOGLIE DI MARCO BELLAVIA?

Chi è Elena Travaglia, l’ex moglie di Marco Bellavia, salita agli onori delle cronache di recente per via della partecipazione al “GF VIP” dell’attore milanese e anche dei problemi che il diretto interessato ha reso pubblici durante la sua permanenza nella Casa in cui si svolge il reality show? Questo pomeriggio Bellavia sarà ospite, assieme al figlio Filippo, di Silvia Toffanin e il suo ritorno negli studi di “Verissimo” a breve distanza dalla sua ultima presenza sarà l’occasione non solo per tornare alle cronache gieffine e a quella (per alcuni solo presunta) corrispondenza di amorosi sensi con Pamela Prati ma pure per parlare del suo privato e della relazione con la compagna di un tempo. Ma cosa sappiamo di lei?

Elena Travaglia, personaggio poco noto alle cronache mondane dato che a differenza di Marco Bellavia non proviene dal mondo dello spettacolo, è stata come detto per un certo tempo la moglie del 57enne conduttore televisivo ed ex modello meneghino: ed è proprio dalla loro relazione che nel 2007 era nato Filippo, l’unico figlio concepito assieme dalla coppia e di cui scopriremo qualcosa in più proprio durante la puntata del sabato di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere. Tuttavia la Travaglia, di cui non sappiamo molto a proposito del suo passato, è mamma non solo del 15enne Filippo Bellavia ma anche di altri tre figli (che compaiono in alcuni dei suoi scatti pubblicati su Instagram) di cui però non si hanno molto notizie sul padre.

ELENA TRAVAGLIA: “PROBLEMI PSICOLOGICI DI MARCO? PRIMA DELLA CASA”

Il grande pubblico ha imparato a conoscere Elena Travaglia, molto appariscente anche per la sua folta chioma bionda, negli ultimi tempi quando l’ex moglie di Marco Bellavia si era esposta pubblicamente per difendere l’attore, parlando dei suoi problemi avuti in passato e non esitando a puntare il dito contro quei concorrenti del “Grande Fratello VIP” che si erano approfittati del diretto interessato prendendolo anche in giro. Anzi in una delle interviste concesse aveva ricordato a tutti che, quando si parla di Marco, qualcuno dovrebbe ricordarsi di tutelare suo figlio Filippo: “Leggo tante cose, troppe, ma ricordate che dietro a tutto c’è mio figlio, un ragazzino di 15 anni… Marco è una brava persona, forse è troppo sensibile ma ha già chiesto tante volte aiuto…” aveva detto la Travaglia, accennando al fatto che le persone in difficoltà come lui andrebbero aiutate.

Non solo, parlando al settimanale ‘Di Più’, Elena Travaglia aveva rincarato la dose sostenendo che, prima dell’entrata nella Casa dove viene registrato il reality show, Marco Bellavia non avrebbe mai avuto a che fare con problemi psicologici: “A parlarmi per la prima volta di questo tipo di problema è stata la redazione del GF VIP: lui non ha mai avuto questi problemi, mai una crisi e nemmeno un pianto” aveva spiegato la ex moglie accennando a un uomo forte e a suo dire pure giocherellone e molto allegro. “Prima di entrare nella Casa, Marco ha fatto degli esami del sangue ed è stato visitato due volte da una psicologa che lavora per Canale 5” aveva aggiunto, alludendo di fatto ad altri fatto che avrebbero fatto emergere la fragilità di Bellavia una volta cominciato il reality show. A chi o a quale situazione si riferisce la Travaglia?











