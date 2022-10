Elena Travaglia, l’ex moglie di Marco Bellavia “spero si riprenda”/ Ma l’ex fidanzata Marianna lo attacca…

Elena Travaglia, ex moglie di Marco Bellavia: il supporto e la rabbia verso i Vipponi

È sempre più vicino il ritorno di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022. Questa sera, infatti, l’ex concorrente dovrebbe fare il suo ingresso in studio dopo il ritiro dal gioco per le irrisioni dei compagni sulle sue condizioni di salute mentale. Proprio sulla sua partecipazione al reality sono intervenute, nei giorni scorsi, due donne che l’ex conduttore ha amato e che sono state per lui importanti: l’ex moglie Elena Travaglia e la sua ultima fidanzata Marianna Bosis. Entrambe, attraverso interviste o commenti social, hanno espresso la loro sulla vicenda.

L’ex moglie Elena, dalla quale Bellavia ha avuto un figlio di nome Filippo, attraverso uno sfogo social si è detta delusa dall’atteggiamento degli altri concorrenti: “Marco è una brava persona, forse troppo sensibile, e ha già volte chiesto aiuto ma nessuno in casa l’ha aiutato. A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà, non di sotterrarle“. E, in una recente intervista a DiPiùTv, aveva augurato all’ex marito di stare meglio, tirandosi fuori dal bombardamento mediatico che la sua famiglia sta affrontando: “Comincia a essere un po’ pesante la situazione anche per me. Spero solo che Marco si riprenda e stia bene“.

Anche Marianna Bosis, l’ultima fidanzata di Marco Bellavia, ha commentato quanto accaduto al Grande Fratello Vip 2022. E l’ha inizialmente fatto con un giudizio non troppo positivo sull’ex, che a suo dire avrebbe cavalcato l’onda marciando sulla sua depressione per impietosire il pubblico. “Credo proprio che ci stia marciando. Ovviamente è un mio parere, una sensazione che ho avuto forte guardandolo in tv. Magari mi sbaglio, ma nella casa ho visto un Marco diverso da come l’ho conosciuto io” aveva rivelato in un’intervista a TuoMagazine.

Di recente, invece, ha snocciolato qualche dettaglio in più sulla loro breve storia d’amore, vissuta tra il 2016 e il 2020. E si è detta scioccata dalla decisione di Bellavia di prendere parte al Grande Fratello Vip 2022, pur conoscendo il suo stato di salute mentale: “Io so tutto della condizione di salute di Marco e quando mi ha detto che sarebbe entrato nella Casa del Grande Fratello Vip ci sono rimasta di sasso: in passato è stato troppo male, non doveva entrare“.











