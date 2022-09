Elena Varzi, moglie Raf Vallone/ 50 anni insieme e tre figli: “Iniziò con un ceffone”

Elena Varzi, chi è la moglie di Raf Vallone

L’attrice Elena Varzi è stata per 50 anni la moglie di Raf Vallone. Nata a Roma il 21 dicembre 1926, debuttò nel 1949 come protagonista del film “È primavera” di Renato Castellani. Nel 1950 sul set de “Il cammino della speranza” ha incontrato Vallone. “Il destino qualche volta è buffo. Cosi, talvolta, penso che il mio matrimonio con Elena e la nascita dei miei tre figli sono dipesi da un sonoro ceffone di Germi. E allora, mi capita di benedire, silenziosamente, quel ceffone”, ha raccontato più volte Raf Vallone, come riporta il sito Poro.it. Inizialmente era stata scelta un’altra attrice per interpretare Barbara Spadaro, ma rifiutò di tagliarsi i capelli che portò a un acceso litigio con Pietro Germi: lui le diede un ceffone e lei stracciò il contratto. Elena Varzi e Raf Vallone si sono sposati nel 1952 e hanno avuto tre figli: Elenora e i gemelli Saverio e Arabella.

Elena Varzi: la carriera sul set

Elena Varzi e il marito Raf Vallone hanno recitato insieme in molti film, tra cui: “Il Cristo proibito” di Malaparte, “Roma ore 11” di Giuseppe De Santis, “Siluri umani” di Antonio Leonviola e Carlo Lizzani, “Gli eroi della domenica” di Mario Camerini. In seguito, con la nascita dei figli, Elena ha preferito abbandonare il cinema per dedicarsi interamente alla famiglia. È tornata nel 2001 sul set per regalare un piccolo cameo in “Tony”, la pellicola della francese Filomena Esposito, con protagonista il marito. “Abbiamo camminato mano nella mano per tutta la vita, 53 anni insieme. Ho migliaia di ricordi stupendi. Sono passati 3 anni e 8 mesi, però io aspetto sempre che ritorni dai suoi tanti viaggi”, ha detto Elena Varzi a Poro.it pochi anni dopo la morte del marito, scomparso nel 2022. Elena Varzi è mancata il 1° settembre 2014 Sperlonga, nella sua residenza al mare, per un arresto cardiaco.

