A Chi l'ha visto si torna a parlare di Elena Vergari: tutto il caso della donna scomparsa nel 2005 fino alla misteriosa lettera anonima

Nella serata di oggi – mercoledì 1 ottobre 2025 – la trasmissione “Chi l’ha visto” tornerà a occuparsi del caso Elena Vergari a un paio di settimane di distanza dalla scoperta che, dopo più di 20 anni di attesa, potrebbe riscrivere una storia che la procura riteneva ormai archiviata da tempo: un caso misterioso e che inizia nel 2005, rimasto a lungo sepolto tra i faldoni, con un sonoro nulla di fatto al quale non si è mai rassegnata la famiglia di Elena Vergari.

Ripercorrendo questa misteriosa vicenda, vale la pena ritornare proprio al 2005: le ultime notizie certe su Elena Vergari risalgono, infatti, al giugno di quell’anno quando la donna – all’epoca dei fatti 48enne – partì per un breve viaggio assieme al marito durante il quale visitarono la tomba dei suoi genitori a Valtopina, ritornando poi verso Ladispoli (in cui vivevano, assieme al figlio, all’epoca poco più che un bambino) il 6 giugno.

Proprio in quella data, giunti nei pressi di casa, tra Elena Vergari e il marito scoppiò una violenta lite legata alla scoperta di un tradimento da parte dell’uomo e quella fu l’ultima volta in cui qualcuno vide la 48enne: secondo quanto riferì il marito nell’immediatezza, infatti, la donna dopo il litigio salì a bordo di un’auto nera con una targa straniera che – sostenne – provò a seguire prima di perderla completamente di vista.

Elena Vergari: 20 anni dopo la scomparsa una mappa potrebbe riaprire il caso

Da qual giorno la storia di Elena Vergari è rimasta un completo mistero, partendo dal messaggio che cinque giorni dopo inviò al figlio dicendogli che stava bene e di non cercarla: un messaggio che si scoprì poi essere stato inviato da una cabina telefonica poco distante dall’abitazione di Ladispoli e sul quale non si riuscì a scoprire ulteriori dettagli; mentre nonostante le lunghe ricerche e le opposizioni da parte dei familiari (marito escluso) nel 2017 la procura ha deciso di archiviare il caso della 48enne.

A distanza di 20 anni dalla sparizione, però, proprio grazie a Chi l’ha visto si è tornati a parlare del caso di Elena Vergari dopo la scoperta – da parte del figlio – di una lettera anonima tra i faldoni della procura: si tratterebbe di una mappa disegnata a mano che mostra un’area di Ladispoli poco distante dall’abitazione della donna scomparsa che indica un punto preciso con scritto “la fine di Elena Vergari“.

Seguendo la mappa, un inviato della trasmissione di Rai 3 poche settimane fa è riuscito a trovare – nel punto preciso che indica “la fine” – un gruppo di ossa sepolte nella terra: attualmente non sappiamo se appartengano effettivamente a Elena Vergari ma è certo che siano – ovviamente – state consegnate agli inquirenti che le analizzeranno per capire se possano essere identificate o se appartengano (in una sorta di scherzo di cattivissimo gusto) a qualche animale.