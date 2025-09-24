Elena Vergari, verso la riapertura del caso, dopo la lettera anonima che segnalava la presenza di resti la procura avvia analisi sulle ossa

Il fascicolo sulla scomparsa di Elena Vergari potrebbe essere riaperto presto dopo la scoperta dei resti rinvenuti grazie alla segnalazione di una lettera anonima trovata dal fratello e resa nota dalla trasmissione Chi l’ha visto?. La redazione del programma si era occupata di seguire la mappa mostrata nel messaggio arrivando ad un punto nel quale effettivamente sono state trovate alcune ossa, presumibilmente umane, ora si proseguirà con l’analisi dei reperti per stabilire la provenienza, compreso un test del Dna che potrebbe chiarire finalmente se si tratta o no della donna che era uscita di casa dopo un litigio, facendo perdere poi misteriosamente le sue tracce.

La tesi degli investigatori, sostenuta dalla versione del marito era stata quella di allontanamento volontario e il caso era stato archiviato dopo alcune indagini, che non avevano portato a risultati concreti. La famiglia della donna però, in particolare il fratello, non avevano mai creduto a questa possibilità, che ora sarebbe confermata dalla dichiarazione contenuta nel documento nel quale si afferma: “Elena è stata uccisa“.

Elena Vergari, la Procura avvia indagini biologiche sui resti ritrovati in seguito alla segnalazione della lettera anonima

Chi l’ha visto? torna sul caso della scomparsa di Elena Vergari dopo la rivelazione della lettera anonima che sostiene che sia stata vittima di omicidio, mostrando anche una mappa che poi ha portato al ritrovamento di alcuni resti umani. Il fratello interverrà in trasmissione per ribadire le ragioni per le quali non ha mai creduto all’allontanamento volontario, soprattutto per il fatto che la donna non avrebbe mai abbandonato il figlio.

La versione del marito è risultata da subito poco credibile secondo i familiari, perchè la coppia stava attraversando un momento di difficoltà segnato da litigi e contrasti, in particolare dopo la scoperta di un tradimento. Molti dettagli potrebbero essere chiariti dopo le analisi della scientifica sulle ossa scoperte nella zona che è già stata posta sotto sequestro da parte della procura di Civitavecchia.