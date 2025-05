In occasione dell’apertura odierna del Conclave che ci porterà verso la conoscenza del nuovo Pontefice che prenderà il posto di Papa Francesco, vale la pena tornare indietro con la mente fino al primo secolo dopo Cristo per recuperare – a somme righe per ovvie ragioni – l’elenco dei Papi che in questi lunghissimi 2025 anni hanno raccolto il mandato petrino guidando (chi più, chi meno, chi nel bene e chi nel male) le trasformazioni della Chiesa fino a come la conosciamo oggi.

Santa Messa inizio Conclave 2025, diretta video oggi/ Card. Re celebra ‘Missa Pro eligendo Romano Pontifice’

Come accennavamo poco fa, recuperare l’elenco dei Papi in forma completa tra queste righe sarebbe pressoché impossibile dato che nella storia se ne sono susseguiti – Begoglio incluso – ben 266, ma se foste interessati a visionarlo vi invitiamo a cliccare su queste parole per scoprire tutta la lista pubblicata direttamente dai canali ufficiali del Vaticano; mentre dal conto nostro più che lasciarvi un vero e proprio elenco dei Papi completo, vogliamo limitarci a ripercorrere quelli che oggi – tra gli altri – sono considerati i più importanti ed influenti, sia per la Chiesa che per l’intera politica del loro secolo.

Totonomi nuovo Papa, i cardinali favoriti/ Quote e scommesse: non solo Parolin e Tagle, spuntano gli outsider

L’elenco dei Papi: da Pietro a Gregorio VII, chi sono stati i più importanti dei primi secoli della Chiesa

Ovviamente un elenco dei Papi che si rispetti non può che partire da quello che è considerato il primo della storia, ovvero Pietro: fu proprio lui – nato con il nome di Simone – ad affiancare Gesù tra gli apostoli portando la sua voce e il suo verbo in ogni angolo del mondo; almeno fino al martirio avvenuto per crocifissione che – per sua stessa richiesta in segno di rispetto per Cristo – avvenne a testa in giù.

Subito dopo – peraltro in ordine cronologico – a San Pietro, nel nostro elenco di Papi vogliamo anche citare Leone I passato alla storia con il nome di ‘Magno’ perché riuscì a fermare l’invasione di Attila e degli Unni; mentre altrettanto importante fu il successore Leone III che – primo nella storia – incoronò personalmente Carlo Magno diventando una figura di primissimo piano nella politica del Sacro romano impero dato che riuscì ad unire Italia, Francia e Germania.

Orari fumate Conclave 2025: quando guardare il comignolo/ Cosa succede per la fumata bianca e per quella nera

Importante – lo ripetiamo: tra i tanti – fu anche Gregorio VII che promulgò alcune fondamentali dottrine come quella del celibato e dell’ordinazione dei vescovi, finendo peraltro catturato – nel giorno di Natale – dal tedesco Arrigo IV e liberato poco dopo dal popolo che nutriva per lui una profondissima stima, tanto che gli permisero di deporre lo stesso Arrigo scomunicandolo e costringendolo ad umiliarsi per ristabilire i suoi rapporti con il pontificato.

Da Giulio II a Leone X: i Papi della bellezza e della rinascita artistica del Vaticano

Proseguendo nel nostro elenco dei Papi vogliamo anche dare risalto ad un figura – oggi – controversa come Innocenzo III che istituì l’Inquisizione con tutte le conseguenze ormai tristemente note, unitamente anche a Clemente V che – oltre a prosciogliere l’ordine dei Templari – diede il via (suo malgrado) alla Cattività avignonese conclusa solamente un secolo più tardi da Martino V che pose fine al Grande Scisma d’Occidente.

Inutile ricordare che un elenco dei Papi che si rispetti non può che includere anche il famosissimo Giulio II che oltre ad opporsi strenuamente ai Borgia diede il via all’era d’oro del Vaticano dando il via alla ricostruzione di San Pietro ponendovi personalmente la prima pietra, così come fu lui ad aprire i Musei Vaticani, ad istituire la Guardia Svizzera e a dare mandato a Michelangelo di affrescare la bellissima Cappella Sistina oggi protagonista del Conclave; il tutto con un’opera artistica che fu completata più tardi dal successore Leone X.