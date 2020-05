Elenoire Casalegno/ “Antonella Elia bullismo a Valeria Marini? Le vere vittime sono altri”

Pubblicità

Elenoire Casalegno ospite a Stasera tutto è possibile, il game show di successo condotto da Stefano De Martino e trasmesso in replica in prima serata su Rai2. La conduttrice intanto è pronta a tornare al timone di “Vite da copertina”, il programma di Sky che condivide con Giovanni Ciacci. Un ritorno non facile come ha raccontato la Casalegno in occasione di un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv: “siamo stati la prima trasmissione Sky, al di là dei telegiornali, a riprendere, ma ci sono degli iter fondamentali da seguire”. La normalità è totalmente cambiata da quando il Coronavirus è arrivato nelle nostre vite stravolgendo e rivoluzionato la nostra quotidianità visto che siamo costretti al distanziamento sociale e all’utilizzo di una mascherina protettiva. Un iter che bisogna rispettare anche durante le registrazioni del programma come ha raccontato la Casalegno: “c’è un punto dove ti fanno lo scanner per controllare che il tuo stato di salute sia ottimale. Ti danno guanti e mascherina ogni giorno. Io arrivo nel mio camerino, vado al trucco in una sala dove siamo solo io e la truccatrice e nessun’altro. Prima era una sala comune. La truccatrice è… hai presente CSI? Cuffia, occhiali, mascherina, guanti e camice …”.

Elenoire Casalegno: “con Giovanni Ciacci mai scontri”

La quarantena ha cambiato le vite di tutti noi e anche di personaggi famosi come Elenoire Casalegno che parlando del lockdown, ma anche del distanziamento sociale che da circa due mesi vede milioni di italiani chiamati a restare nelle proprie casa, ha detto: “non c’è solo un problema fisico, ma anche mentale. La salute mentale di tutti noi non va sottovalutata in un periodo come questo. Non dobbiamo dimenticarci oltretutto che sia faticoso per tutti, ma che vi siano persone che già soffrivano di ansia, attacchi di panico e quant’altro ed ora siano messe ancor più a dura prova”. La conduttrice, Coronavirus a parte, è felice di poter tornare in video con la nuova stagione di “Vite da copertina” anticipando di essersi emozionata tantissimo durante una puntata dedicata a Fabrizio Frizzi: ” io ho avuto la fortuna di conoscere qualche anno fa quando ancora era spostato con Rita Dalla Chiesa”. Poi la conduttrice ha parlato anche del rapporto con Giovanni Ciacci: “ci divertiamo un sacco insieme. C’è un’ottima sintonia e non abbiamo mai avuto problemi, mai scontri. Ogni tanto bisticciamo sulle pagelle perché lui parte con dei due sui look su cui io non sono proprio d’accordo. Lui vorrebbe vedere sempre la donna sul tacco dodici. Io sono una ‘sportivona’ e quindi lì ci punzecchiamo”.

Elenoire Casalegno su Valeria Marini e Antonella Elia

Non solo, Elenoire Casalegno durante l’intervista rilasciata a SuperGuida Tv è tornata anche sulle dichiarazioni rilasciate a Live – Non è la D’Urso su Valeria Marini e Antonella Elia, concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Eleonoire, infatti, è stata proprio con la stellare Marini concorrente della prima edizione del reality show versione vip di Canale 5, un’esperienza che ricorda ancora oggi con piacere, ma che non rifarebbe mai. In merito agli scontri tra la Marini e la Elia ha detto: “prima di parlare di bullismo ci penserei un attimo. Quelli che vengono davvero bullizzati sono altri. Non è Valeria e nemmeno Antonella. Loro sono due donne comunque molto forti, che si sanno difendere e non sono persone fragili”. Sul finale ha parlato anche dei progetti per il futuro precisando di considerarsi una persona fortuna: “la mia famiglia e tutte le persone a cui voglio bene sono in salute. In questo momento, se devo essere sincera, cerco di guardare meno al futuro. Sono troppe le difficoltà e le incognite se si guarda molto avanti”.



