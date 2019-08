Elenoire Casalegno cambia casa/ Trasloco che mobilita gli haters: ecco perché

Elenoire Casalegno ha ufficialmente terminato il trasloco e presto cambierà casa. Il suo racconto su Instagram è quasi emozionante. Una fotografia che la vede molto stanca e pensierosa, con una didascalia a seguire, molto precisa. “La faccia di una che da 20 giorni si alza alle 07:00 del mattino, e va a letto alle 02:00 del mattino…e non perché soffre di insonnia, o fa le ore piccole in giro per locali, ma per il TRASLOCO!”, esordisce l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Nemmeno il tempo di una foto…esaurita, come i biglietti per la finale di Champions. Oggi, ho ufficialmente finito!”, continua l’ex modella. Poi rivela di avere perso 4 kg e lasciato alle spalle molti ricordi: “ho chiuso una porta, ma ho aperto un nuovo portone. C’est la vie! E che il nuovo abbia inizio”, conclude decisa.

Elenoire Casalegno cambia casa: il trasloco mobilita gli haters

Tanti i commenti di sostegno per incentivare la buona riuscita del trasloco di Elenoire Casalegno. “I cambiamenti sono sempre il passaggio da uno stato ad un altro, se ne esce sempre cresciuti e con la consapevolezza di essere padroni della propria vita!!! Buon inizio!”, le scrive una estimatrice. “Anche io anno scorso persi 6 kg per un doppio trasloco ma dopo in casa nuova si rinasce! Un grande in bocca al lupo”, commenta un’altra utente. Qualcuno invece, come sempre critica certe scelte: “Ma con i soldi che hai non potevi farti aiutare da una ditta specializzata e da qualcuno che ti aggiustasse casa? Secondo me stai esagerando…”. “Pensa te a chi si alza tutte le mattine a quell’ora per andare in fabbrica”, commenta ancora qualcun altro. Insomma, come volevasi dimostrare, anche in questa storia abbiamo trovato coloro che hanno regalato forza all’ex gieffina e un solido gruppetto che ha avuto modo di storcere il naso, obiettando il suo messaggio.

