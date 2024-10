Elenoire Casalegno, chi è il suo fidanzato? Non tutti sanno che si chiama Alessandro Corso e ha un nonno piuttosto famoso. Sulla vita privata dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi c’è sempre stato tanto riserbo, ma ad oggi è chiaro che Elenoire Casalegno abbia una storia d’amore con una nuova persona dopo aver vissuto una relazione tossica con un “narcisista patologico”, come lei stessa ha raccontato. “Molto bravo a manipolare gli altri“, ha detto: “una volta che hai avuto a che fare con uno di loro non te ne capiterà mai più un altro“.

Elenoire Casalegno: "Sono innamorata"/ "Avevo un equilibrio, poi è arrivata una persona e l'ha stravolto"

Ma passiamo subito a scoprire chi è il nuovo fidanzato di Elenoire Casalegno. Secondo le prime indiscrezioni si chiamerebbe Alessandro Corso, e di professione è un organizzatore di eventi per la squadra del Milan. Non solo, la sua fede calcistica è dovuta anche al fatto che risulta essere nipote di Mario Corso, un vero e proprio big del settore calcio. Elenoire Casalegno non ha mai smentito o confermato di essere fidanzata con lui, ma si attende una confessione ufficiale sulla nuova storia d’amore.

Elenoire Casalegno chi è, ha un nuovo fidanzato?/ Dalla storia con Dj Ringo è nata la figlia Swami

Elenoire Casalegno, tutti i fidanzati della sua vita: da Vittorio Sgarbi al matrimonio con Sebastiano Lombardi

Elenoire Casalegno pare avere un nuovo fidanzato di nome Alessandro Corso, una figura di spicco nel mondo dello spettacolo. Di certo, la conduttrice non è nuova a compagni famosi, e ha avuto diversi ex decidamente noti. In passato ha avuto una relazione con Dj Ringo, con il quale è nata Swami nel 1999, sua figlia. Successivamente si è parlato di una liaison con Vittorio Sgarbi, critico d’arte che non ha mai confermato l’esistenza del rapporto. Non solo, dopo di lui sono arrivati Francesco Facchinetti, J-Ax e Omar Pedrini, tutti e tre appartenenti al mondo della musica.

Elenoire Casalegno a Ciao Darwin 9/ Lite imperdibile con una teen ed una sfilata mozzafiato

Tra gli amori di Elenoire Casalegno spicca anche Matteo Malacco, noto chirurgo plastico e il direttore di Rete Quattro Sebastiano Lombardi. Con quest’ultimo è convolata a nozze nel 2014, ma la storia è finita solo tre anni dopo, nel 2017 per via di diverse incomprensioni. Dopo di lui è arrivato Marcello Corso, di cui si sa ben poco, mentre successivamente è stata fidanzata con un broker romano di nome Andrea. Qualche tempo fa, a Chi Magazine, Elenoire Casalegno ha raccontato che amare a 50 anni è diverso rispetto a prima, spiegando che si fa più attenzione alla felicità dell’altro, predisponendosi ad amare in modo differente. Il suo uomo ideale? Una persona veloce a cui non si deve spiegare nulla.