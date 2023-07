Elenoire Casalegno contro scrocconi al ristorante: “Non vi vergognate?”/ “Assaggiate i piatti di tutti e…”

Elenoire Casalegno, lo sfogo contro gli scrocconi al ristorante

Elenoire Casalegno, attraverso Instagram, ha parlato di alcuni soggetti incontrati al ristorante spesso si è imbattuta. La celebre conduttrice si è lasciata andare ad uno sfogo contro tutti gli scrocconi al ristorante: “Alzi la mano chi non conosce soggetti di questo tipo”, ha esordito. Così ha continuato: “Dedicato a tutti quelli che al ristorante ordinano un’insalatina perché ‘non ho molta fame’, oppure ‘fa troppo caldo, non ho voglia di cibi grassi e saporiti’, o ‘sono a dieta, non posso sgarrare’. Poi non si sa perché ma mangiano dai piatti di tutti”.

Elenoire Casalegno ha spiegato nei dettagli il perché del suo fastidio: “Ti chiedono di assaggiare ‘un pezzettino’, un filo di pasta e dopo te ne chiedono un altro. Ti chiedono mezza polpetta, ma fosse per me non gliela darei la mia mezza polpetta. Alla fine della cena hanno mangiato dal piatto di tutti, hanno mangiato più di me e te messi insieme e hanno pagato la loro insalatina”. La conclusione è senza sconti: “Ma non vi vergognate un pochettino? Poco poco? No eh? Ordinatela la pasta”.

Elenoire Casalegno contro gli scrocconi: la reazione del web

Tanti i commenti degli utenti al post di Elenoire Casalegno per condividere le loro esperienze al riguardo. “Personalmente mi danno più fastidio chi và a cena ordina la qualunque, sapendo che non pagherà il conto”. “Scrocconi come chi ordina l’impossibile, per quantità e costi, perché sa che la cena poi va divisa con tutti”. “A me capita il contrario… C’è chi ordina il mondo sapendo che poi si divide il conto non in base a quello che hanno ordinato!” “Fanno parte di quella categoria di persone che vogliono dividere il dessert. Allora, io mi ordino il mio e poi se vuoi mi mangio anche la metà del tuo!”

