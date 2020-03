Elenoire Casalegno contro Valeria Marini/ “Non mi far dire quello che ho visto…”

Scintille tra Elenoire Casalegno e Valeria Marini. Entrambe sono state ospiti dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso e tra le due non sono mancate le frecciatine. Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2020 per volere del pubblico, la Marini, all’interno della trasmissione di Barbara D’Urso ha commentato il suo rapporto con Antonella Elia con la quale all’interno della casa ha avuto numerosi scontri. “Antonella mi ha perseguitata con insulti di ogni tipo”, ha detto la Marini. La Casalegno che, con Valeria Marini ha condiviso la casa più famosa d’Italia durante la prima edizione del Grande Fratello Vip, non ha nascosto il proprio disaccordo. “Non è facile vivere in quelle circostanze, ogni giorno, senza cellulare, senza radio, televisione e internet. Mi ricordo che la convivenza con te non è stata semplice“, ha detto la Casalegno spendendo una lancia in favore della Elia.

Elenoire Casalegno attacca Valeria Marini: “non mi far dire quello che ho visto tre anni fa”

Elenoire Casalegno e Valeria Marini sono state protagoniste di un’accesa discussione all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La scena dello “scolapasta” è rimasta nella storia del reality e le due, nel corso dell’ultimo appuntamento con Non è la D’Urso, hanno ricordato quei momenti. A difendere Valeria Marini è stato Roberto Alessi. “Non mi sembra di aver visto chissà cosa da parte di Valeria nei confronti di Antonella”, ha detto il giornalista. “Lei ha i suoi metodi per offendere, ma vi ricordate quando diceva che Mariana Rodriguez portava sfiga perché suonava la campana tibetana?”, ha ricordato la Casalegno. “E lo scolapasta, invece?”, ha replicato la Marini. Elenoire, così, ha rincarato la dose così: “Non mi far dire quello che ho visto tre anni fa – ha concluso – non è il momento”.





