Elenoire Casalegno si racconta dopo aver superato il periodo forse più buio della sua vita a causa di una relazione tossica. Oggi però ha un nuovo fidanzato

C’è anche la mitica Elenoire Casalegno tra le protagoniste di Ciao Darwin 9, nella puntata che vede contrapporsi Milf e Teen. La celebre speaker, ormai da qualche tempo, sembra aver ritrovato la giusta serenità sul fronte sentimentale, che era ben più instabile e precario rispetto alla sua vita professionale. In una intervista di qualche tempo fa, infatti, la showgirl aveva confidato di aver vissuto un amore tossico. “Ne sono uscita, fu una relazione tossica con un narcisista patologico.

Pensavo di restare sola e invece qualche mese fa ho incontrato un uomo con cui vivo una bella relazione”, le parole di Elenoire Casalegno a Monica Setta durante Storie di donne al bivio week end. Una confessione che porta direttamente al nome del nuovo fidanzato, che è un giornalista e si chiama Matteo. Una persona buona, speciale con cui ha trovato la giusta alchimia per vivere un amore sereno e maturo.

Elenoire Casalegno, il periodo buio durante la relazione tossica con un ex fidanzato

Nulla a che vedere con il passato turbolento vissuto da Elenoire Casalegno, che oggi si sente molto più forte. “La cosa buona c’è perché dopo che che fare con uno di loro non te ne capiterà mai più un altro. Lo riconosci da lontano”, l’affondo di Eleonoire. La speaker e showgirl deve aver sofferto molto, ma con la sua tenacia e la sua determinazione è riuscita a voltare pagina. E oggi sente di aver capito tanto di se stessa e degli altri.

“Il narcisista patologico è, innanzitutto, affascinante e carismatico […] ti fa sentire speciale solo per poi distruggerti”, la lucida analisi di Elenoire. Una descrizione tremendamente perfetta, ma oggi come dicevamo è tutto alle spalle. La Casalegno ha infatti voltato pagina e non potrebbe essere più felice con il suo Matteo. A noi non resta che augurare a entrambi il meglio possibile.

