Elenoire Casalegno, dramma in ascensore/ “Non c’è stata violenza fisica, ma…”

Elenoire Casalegno è stata ospite di Eleonora Daniele nella puntata di “Storie italiane” di lunedì 15 febbraio. In studio anche Elio Cipri, papà della cantante Syria, che nei giorni scorsi è stato aggredito in un bar a Roma per aver chiesto a un signore di indossare la mascherina. L’uomo, non solo gli ha risposto in malo modo, ma gli ha anche dato un pugno in faccia: “Io ho 73 anni e questo signore non aveva meno della mia età…”, ha detto Cipri, che porta ancora i segni del pestaggio. “La cosa che mi fa più male è che queste cose non dovrebbero succedere. Ho fatto solo il mio dovere di cittadino”, ha aggiunto il padre di Syria. Elenoire Casalegno ha quindi colto l’occasione per raccontare di essere stata protagonista di un episodio per certi versi simile, sottolineando che “non è sfociato in violenza fisica per fortuna”.

Elenoire Casalegno: la disavventura in ascensore

Elenoire Casalegno ha così raccontato quanto le è accaduto recentemente in ascensore, dove non si può entrare con estranei per le restrizioni anti-Covid: “Qualche giorno fa una donna è entrata con me con la mascherina tirata giù. Le ho chiesto cortesemente di tirarla su perché l’ascensore è uno spazio molto ristretto. Mi ha risposto di aver già avuto il Covid”. La showgirl si è quindi permessa di ricordare alla signora che in questo momento storico ci sono delle regole che vanno rispettate: “Non si può avere la certezza che chi ha avuto il Covid non possa riprenderlo”. La showgirl ha aggiunto che la donna ha risposto che ci avrebbe pensato ma, alla fine, la mascherina non l’ha tirata su: “Questo dimostra che siamo pieni di gente stupida, maleducata, che non rispetta le regole e che non rispetta il prossimo”, ha concluso la Casalegno.



