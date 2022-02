Elenoire Casalegno, ex di Vittorio Sgarbi/ “Ho aperto una polemica con lei”

Forse non tutti lo ricordano, ma Eleonoire Casalegno ha avuto in passato una storia d’amore con Vittorio Sgarbi ed è stato proprio in quel momento (erano gli anni ’90) che ha guadagnato la popolarità. Molti guardavano con un occhio particolare a quella relazione soprattutto per la forte differenza d’età, ma loro si erano difesi sottolineando come a unirli ci fosse una stima reciproca che andava al di là dell’attrazione che è spesso predominante quando si inizia una relazione.

Facendo un salto indietro nel tempo è possibile ricostruire meglio la natura di quel rapporto. Ora che il tempo è passato i due sono riusciti a mettere da parte ogni rancore e quando si sono ritrovati insieme in una trasmissione Tv non se le sono mandate a dire.

Elenoire Casalegno e Vittorio Sgarbi: perché è finita la loro storia d’amore?

Nonostante il loro legame sia legato pochissimo, sia Elenoire sia Vittorio hanno un bel ricordo di quel periodo. Non a caso, i due si sarebbero lasciati di comune accordo, come aveva dichiarato il critico d’arte a Raffaella Carrà nella trasmissione “A raccontare comincia tu”: “E’ durata poco, per un tempo breve. Lei si è fatto riconoscere. Per me c’è stato un palcoscenico e lei è apparsa al mondo, una meraviglia. Come Venere che sorge dalle acque. Potevo fare il suo agente più che il suo amante. Poi si è coperta di tatuaggi e io ho aperto una polemica con lei, che era una bellezza prima”.

Successivamente la showgirl è diventata mamma di Swamy, grazie alla relazione con Ringo, anche questa di breve durata. Sgarbi, invece, è legato dal 1998 a Sabrina Colle, con cui ha però un rapporto piuttosto sui generis: “Ho avuto la fortuna di incontrare una donna straordinaria che esiste ed è reale, ha resistito con me più di vent’anni con la tolleranza, l’intelligenza e il perdono. Fra noi il sesso è finito nel 1999, ma abbiamo uno straordinario rapporto di anime, il punto più alto dell’amore”.

