Elenoire Casalegno ha un nuovo fidanzato: chi è?/ Vacanza d’amore a Zanzibar, “lavora nel Milan”

C’è un nuovo amore nella vita della bella Elenoire Casalegno. Ad annunciarlo è il settimanale CHI, che nelle nuove Chicche di Gossip racconta di una vacanza d’amore durante la quale la conduttrice non era sola ma in dolce compagnia. “Elenoire Casalegno è volata a Zanzibar per una settimana di vacanza. Ma la conduttrice non è da sola. Con lei c’è il nuovo compagno che lavora nel Milan, con un ruolo di prestigioso nella società.” si legge sul noto settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Ma chi è questo misterioso nuovo compagno? Al momento oltre al suo lavoro non si conosce altro. Non è stato infatti rivelato il nome dell’uomo che da qualche tempo ha conquistato il cuore di Elenoire Casalegno, che tiene intanto la sua vita privata ben lontana dai riflettori.

Elenoire Casalegno felice col nuovo amore dopo la rottura con Andrea

Ricordiamo che fino a qualche tempo fa Elenoire Casalegno era legata ad Andrea, un broker finanziario. Storia seguita alla rottura con l’ex marito Sebastiano Lombardi, avvenuta nel 2017 e con grande dolore da parte della conduttrice. Una rottura che venne annunciata attraverso una nota ufficiale in cui si leggeva: “Dopo due anni e nove mesi il mio matrimonio è finito. Ci sono momenti in cui preferirei restare in silenzio, tutelando la mia privacy, e quella delle persone a me care. Purtroppo, non sempre è possibile. Negli ultimi mesi molto si è detto, romanzato, ma la verità, dolorosa, non si trova in superficie, dimora nello strato più profondo della nostra intimità. Ogni scelta della mia vita è stata dettata dal cuore, e così anche il mio matrimonio.”

