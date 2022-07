Elenoire Casalegno ha un nuovo fidanzato?/ Flirt con un dirigente sportivo che…

Nuovo amore per Elenoire Casalegno?

L’estate è sinonimo di nuovi amori e il settimanale Chi, nel numero in edicola, nella rubrica Chicche di gossip, svela alcuni flirt che potrebbero presto diventare degli amori ufficiali. Oltre a Luca Onestini che avrebbe trovato l’amore in una giovane ragazza di nome Bea, secondo quanto si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, anche Elenoire Casalegno avrebbe ritrovato l’amore. Sempre bellissima e in perfetta forma, la Casalegno starebbe frequentando un dirigente sportivo.

Eleonoire Casalegno/ "Sarebbe bello si parlasse di calcio come faceva Vianello"

Il nome dell’uomo con cui la Casalegno avrebbe iniziato una frequentazione da qualche mese resta top secret, ma il settimanale Chi svela alcuni indizi sull’uomo che avrebbe fatto breccia nel cuore della bellissima Elenoire.

Elenoire Casalegno: chi è il presunto, nuovo fidanzato?

Appassionata di calcio e tifosa dell’Inter, da un paio di mesi, la Casalegno frequenterebbe un dirigente sportivo che collabora con il Milano. A riportarlo è proprio il magazine diretto da Alfonso Signorini che, tuttavia, non svela l’identità del fortunato limitandosi a svelare qualche piccolo indizio.

Andrea, compagno Elenoire Casalegno/ Lei: "oggi sono una donna serena"

“A Elenoire torna a battere il cuore. Lui sarebbe un noto dirigente di calcio che collabora con la società rossonera e i due, in gran segreto, si frequenterebbero da due mesi. Un amore che mette a dura prova Elenoire: lei, si sa, è un’interista sfegatata”, si legge su Chi.

LEGGI ANCHE:

Elenoire Casalegno/ L'amore per il compagno Andrea e lo scherzo a Scherzi a Parte: "avremmo chiamato Belen"

© RIPRODUZIONE RISERVATA