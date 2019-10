Elenoire Casalegno/ Il GF Vip e l’esperienza “umiliante” (Stasera tutto è possibile)

Oggi, lunedì 14 ottobre 2019, una nuova puntata di Stasera tutto è possibile e tra le grandi protagoniste dello show condotto da Stefano De Martino ci sarà Elenoire Casalegno, presentatrice ed ex modella italiana. Volto noto del piccolo schermo, la Casalegno è già stata spesso ospite del salotto di Rai 2 e prenderà parte al format comico insieme a colleghi e amici. Reduce dalle esperienze in Segreti e delitti, Il pranzo della domenica e da opinionista a Live – Non è la D’Urso, la conduttrice ha da poco intrapreso una nuova avventura: è infatti al fianco di Giovanni Ciacci al timore di Vite da copertina, programma tv documentaristico in onda su TV 8. «Non sarà un talk: noi racconteremo vita, morte e miracoli di tutti i vip, italiani e non», ha recentemente svelato la savonese, che ha colto la pesante eredità di Alda D’Eusanio.

ELENOIRE CASALEGNO A STASERA TUTTO E’ POSSIBILE

Nota per la sua forte personalità e per un carattere decisamente fumantino, Elenoire Casalegno in una delle ultime puntate di Vita da copertina ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip: un’avventura provante ma superata a pieni voti, arrivando fino in semifinale. «Ho vissuto il Gf Vip come un esperimento su me stessa, volevo vedere fino a dove sarei potuta arrivare e fino a che punto mi sarei potuta spingere. Io e chi mi conosce pensavamo durassi una settimana: sono rimasti tutti stupiti perché ci sono rimasta 43 giorni, fino alla penultima puntata», le parole della diretta interessata nel corso del programma di Tv8. E non sono mancati i disagi per l’ex modella ligure, che vive come un «brutto ricordo», addirittura «umiliante», la presenza di un solo bagno per una dozzina di coinquilini.

