Elenoire Casalegno “inseguita e assalita” in pieno centro a Milano/ Appello a Sala: “Serve sicurezza”

Paura per Elenoire Casalegno, che domenica mattina ha vissuto una brutta avventura al centro di Milano. L’ex modella ha denunciato di essere stata “inseguita e assalita” da uno sconosciuto proprio nelle zone centrali del capoluogo lombardo. L’attrice e conduttrice stava camminando quando è stata aggredita: “Questa mattina alle 11, in corso di Porta Nuova, nel cuore di Milano, sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato”, ha spiegato, proseguendo: “Per fortuna è intervenuto un uomo che ha iniziato ad urlargli contro. Io mi sono infilata in un negozio e poi mi sono fatta venire a prendere”.

A raccontare l’accaduto è stata la stessa Elenoire tramite le Instagram Stories, dove ha taggato anche il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, chiedendo all’amministrazione maggiore sicurezza in città. Per la showgirl, nonostante si parli tanto di periferie, “c’è da aver paura di andare in centro a passeggiare in pieno giorno”. Dunque, il problema di Milano non riguarderebbe solamente le zone periferiche ma anche lo stesso centro.

Elenoire Casalegno: “A Milano c’è paura di andare in centro”

Nelle Instagram Stories, Elenoire Casalegno ha proseguito parlando delle grandi città come Milano, dicendosi conscia che le esigenze di una metropoli del genere siano molte. Per la conduttrice, però, “la priorità è la sicurezza dei cittadini, e questa città è diventata invivibile, c’è da aver paura”. Parlando del degrado del capoluogo lombardo, ha proseguito: “Si parla di periferie. Ma quali periferie? A Milano c’è paura di andare in centro, di passeggiare in centro in pieno giorno. Non è possibile andare avanti così. La priorità è la sicurezza”. All’aggressione non è seguita alcuna chiamata al 112 e di conseguenza alcuna denuncia.

