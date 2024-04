Elenoire Casalegno inviata dell’Isola dei Famosi 2024/ “Ecco perché mi hanno scelta per questo ruolo”

Isola dei famosi 2024, Elenoire Casalegno inviata al posto di Alvin: “Scelta perché mi piacciono le sfide”

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, lunedì 8 aprile 2024 andrà in onda la nuova edizione dell’Isola dei famosi 2024. Le novità saranno tantissime a cominciare dalla conduttrice, Vladimir Luxuria prenderà il posto di Ilary Blasi. Gli opinionisti saranno Sonia Bruganelli, ruolo che aveva già avuto nella passata edizione del Grande Fratello Vip ed un volto nuovo, il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Tuttavia cambiamenti ci saranno anche per quanto riguarda l’inviato, o meglio inviata, dell’Isola dei Famosi 2024: Elenoire Casalegno prenderà il posto di Alvin.

E poco prima di partire entusiasta e felice, Elenoire Casalegno ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrise e Canzoni dove ha provato a rivelare perché per questo ruolo hanno scelto lei: “Perché mi hanno scelta come inviata? Mi sono posta la stessa domanda (ride). Forse perché sono abbastanza rock’n’roll per accettare, mi piacciono le sfide e sono folle quanto basta” E poi ha aggiunto: “Sto cercando di fare il pieno di buone emozioni, voglio portare con me tutto ciò che di bello e buono mi circonda.”

Elenoire Casalegno nuova inviata all’Isola dei famosi 2024: “Con Vladimir Luxuria siamo complementari”

Durante la chiacchierata con Tv Sorrisi e Canzoni, Elenoire Casalegno si è lasciata andare ed ha rivelato qualche chicca. Innanzitutto ha acceso la curiosità sui suoi outfit che porterà in Honduras che non saranno per nulla casuali: “Stiamo ancora lavorando sugli abiti. Non saranno banali, ma non voglio svelare ancora nulla.”

E subito dopo ha rivelato com’è il rapporto con la conduttrice dell’Isola dei famosi 2024 Vladimir Luxuria: “Siamo due veterane, consapevoli dell’avventura che stiamo per vivere. La parola d’ordine è divertimento! Come sarà il nostro rapporto? Ci conosciamo da tempo, saremo complementari.” E del resto anche Luxuria ha rilasciato un’intervista allo stesso settimanale in cui ha confessato che all’inizio, quando le hanno offerto la conduzione, era convinta si trattasse di uno scherzo.

