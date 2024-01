Elenoire Casalegno, lite con una Teen a Ciao Darwin 2023/ “Di cosa dovrei vergognarmi? Fossi tua madre…”

Elenoire Casalegno, sfuriata contro una Teen a Ciao Darwin 2023: insulti e risposta

Il dibattito tra Milf e Teen nel corso della sesta puntata di Ciao Darwin 2023 si trasforma in accuse, insulti e liti. Le Teen in modo particolare lanciano parole pesanti contro le avversarie di questa sfida, una in particolare arriva a far infuriare Elenoire Casalegno, capitano della squadra delle Milf.

È la 18enne Silvana De Piro ad usare parole pesanti contro l’altra squadra: “Voi non vi siete rassegnate a diventare scarponi, continuate a perdere di dignità conciandovi in questo modo e diventando dei veri e propri clown! Per favore, tornatevene a casa! Io a 50 anni non mi ci voglio vedere così, assolutamente! Io ho una dignità, loro no!” tuona la giovane concorrente.

Elenoire Casalegno contro la Teen: “Fossi mia figlia non usciresti per un mese!”

Parole che fanno infuriare Elenoire Casalegno, che prima replica alla categoria Teen in generale, dichiarando: “Io vi voglio far notare solo una cosa: mentre noi cercavamo di proteggere la nostra categoria, voi non avete fatto altro che attaccarci in maniera maleducata. Io sono convinta che le vostre mamme, e dovete capire che se sono mamme sono Milf, in questo momento si staranno arrabbiando particolarmente nel vedervi così.”

Poi si avvicina alla concorrente Silvana, e in un faccia a faccia le chiede: “Di cosa dovrei vergognarmi? Lavoro, ho avuto una figlia, l’ho allevata da sola. Di cosa dovrei vergognarmi? Del modo di pormi? Ma hai visto come ti sei posta tu nei nostri confronti? Fossi mia figlia non esci di casa per un mese!”

