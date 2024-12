Brio e vitalità irrompono nello studio de La Volta Buona con la presenza di Elenoire Casalegno; il sorriso smagliante è una costante, così come l’ironia con quale la conduttrice ama raccontarsi: “Da adolscente non mi piacevo, mi vedevo diversa da come mi vedevano invece gli altri; oggi invece, al netto dei difetti, c’è una consapevolezza diversa”. Pochi secondi e Caterina Balivo la incalza a proposito dei suoi affetti più cari, in particolare sua figlia Swami. “La mia prima figlia a 23 anni? Mi dicevano ‘Tu sei pazza, nel pieno della tua carriera decidi di fare una figlia’. Io però l’ho desiderata, ho assecondato un mio desiderio e lo rifarei. Swami è un nome indiano, conobbi da piccola questa bimba e mi rimase impresso questo nome e decisi che mia figlia si sarebbe chiamata proprio così”.

Proseguendo nel suo racconto a La Volta Buona, Elenoire Casalegno ha aggiunto ulteriori curiosità a proposito di sua figlia Swami e del loro splendido rapporto. “Oggi ha 25 anni… Sono cresciuta con lei. Se ho fatto errori? Ne ho fatti, sono stata molto severa; a volte l’ho esasperata sull’educazione, ero intransigente. Ora effettivamente è educatissima, ricevo tutt’oggi complimenti per com’è”.

Elenoire Casalegno a La Volta Buona: “Ecco come ho conosciuto il mio

nuovo compagno…”

Spazio anche al mondo del gossip e al tema sentimentale, Elenoire Casalegno ha prima scherzato sull’immagine di ‘single-gattara’, per poi ammettere: “E’ chiaro che oggi non sono single”. La conduttrice non è entrata direttamente nel merito della liaison, glissando anche sull’identità del nuovo compagno – sappiamo però, come rivelato da Dagospia, che il fortunato sarebbe Matteo Pandini – “Non sono particolarmente attratta dai toyboy, siamo quasi coetanei. Come ci siamo conosciuti? Grazie alla passione in comune per il calcio, come me tifa per l’Inter…”.