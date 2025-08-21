Elenoire Casalegno si racconta senza filtri: la sua carriera trentennale e gli amori della sua vita

Elenoire Casalegno si racconta a tutto tondo a Il Corriere della Sera. Nell’intervista, la conduttrice ha parlato senza filtri degli inizi della sua carriera, dei suoi progetti futuri e degli amori della sua vita. Circa trent’anni fa, Casalegno toccò l’apice del successo in tv, anche se i suoi primi passi furono nel mondo della moda. Da bambina, però, sognava di diventare magistrato, fino a che un provino inatteso le cambiò il destino: “Volevo fare il magistrato perché mi fa imbestialire vedere chi non ha strumenti per difendersi. Ma un’amica insisteva per farmi sfilare e, alla fine, mi convinse a fare un provino all’Elite e mi dissero che ero perfetta”.

All’inizio per Elenoire non è stato semplice, perché l’insicurezza la portava a piangere nei camerini e a sentirsi inadeguata, senza rendersi conto della sua bellezza. Dopo aver sfilato accanto a top model come Naomi Campbell e Claudia Schiffer, è èpoapprodata in televisione con Jammin su Italia Uno. Tra i momenti più significativi della sua carriera ricorda sicuramente l’esperienza con Raimondo Vianello, che ha definito “un uomo perbene e profondo” e che, con grande discrezione, fu il primo a sapere della sua gravidanza a soli 23 anni.

Elenoire Casalegno: gli amori della sua vita

Per quanto riguarda la vita privata di Elenoire Casalegno, la sua prima storia d’amore nota fu con Vittorio Sgarbi, quando aveva appena vent’anni. “Scappai io. Eravamo fuoco e alcol”, ha dichiarato a Il Corriere della Sera. In seguito si legò a Dj Ringo, dal quale ebbe la figlia Swami a soli 23 anni, con la quale oggi ha un bellissimo rapporto.

Poi arrivarono altre relazioni importanti, tra cui quelle con Omar Pedrini e Francesco Facchinetti, fino al matrimonio con il dirigente televisivo Sebastiano Lombardi, durato tre anni e concluso con un divorzio che Elenoire considera un grande fallimento. Ad ogni modo, oggi la conduttrice ha ritrovato la serenità accanto a Matteo Pandini, portavoce di Matteo Salvini, di cui dice di essere molto innamorata.

