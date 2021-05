Elenoire Casalegno sostituisce Tommaso Zorzi/ Mediaset la sceglie come conduttrice…

Elenoire Casalegno sarà la conduttrice del nuovo programma di Italia 1 che dovrebbe prendere il via in autunno. Il programma che, inizialmente, avrebbe dovuto avere come conduttore Tommaso Zorzi, secondo un’indiscrezione di TvBlog, sarà invece condotto da un volto ormai storico della televisione italiana come Elenoire Casalegno. Del nuovo programma non ci sono dettagli trattandosi di un progetto top secret. Tuttavia, pare che il programma sarà strettamente d’attualità e che avrà anche delle inchieste giornalistiche. Negli scorsi giorni sembrava che Mediaset avesse accantonato il progetto, ma secondo indiscrezioni di TvBlog non sarebbe così. Il progetto starebbe andando avanti e, al timone del nuovo programma di Italia 1 dovrebbe esserci una conduttrice esperta come Elenoire Casalegno, molto amata dal pubblico sin dai suoi esordi.

Elenoire Casalegno torna in tv con un nuovo progetto?

Dopo essere stata una delle protagoniste indiscusse della prima edizione del Grande Fratello Vip, Elenoire Casalegno che ha in curriculum la conduzione di trasmissioni importanti come Pressing, Scherzi a parte, Festivalbar, dovrebbe tornare ufficialmente in tv in autunno per condurre un programma nuovo di Italia 1. Dalla diretta interessata, per il momento, non è arrivato nessun commento. Tommaso Zorzi, invece, è sempre più concentrato sulla propria carriera e, per ora, si sta dedicando al suo ruolo di opinionista dell‘Isola dei Famosi 2021 che terminerà il 7 giugno e a tanti, altri, nuovi progetti tra cui, però, non ci sarebbe il nuovo programma di Italia 1 la cui puntata zero dovrebbe essere registrata a fine mese. L’inizio del programma, invece, sarebbe stato fissato per l’autunno.

