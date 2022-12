Elenoire Casalegno trova l’amore sotto l’albero/ Il fidanzato Alessandro é…

Elenoire Casalegno e Alessandro escono allo scoperto: la fonte Chi magazine svela che…

Elenoire Casalegno torna a credere nell’amore, o almeno questo é stando a quanto riprende il numero 50 di Chi magazine. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha immortalato, in una serie di scatti esclusivi, la popolare conduttrice radiofonica e timoniera TV mentre passeggiava per le vie di Milano, insieme all’indiziato compagno numero 1, di nome Alessandro. La 46enne, “46 primavera e non sentirle”, dai lunghi capelli biondi e cotonati e lo sguardo di ghiaccio fulmineo esce così allo scoperto con la nuova lovestory che la vincola al dirigente e organizzatore di eventi per il Milan Calcio. A quanto pare, sotto l’albero di Natale 2022 per la bella e brava Elenoire Casalegno giunge in dono l’amore, dopo la dolorosa separazione che lei ha affrontato con l’ex marito, Sebastiano Lombardi.

La fonte di Alfonso Signorini avvista Elenoire Casalegno in dolce compagnia con la nuova fiamma

“LA CONDUTTTRICE HA UN NUOVO COMPAGNO, SI CHIAMA ALESSANDRO ED È UN DIRIGENTE DEL MILAN, NONCHÉ NIPOTE DELLO STORICO CALCIATORE MARIO CORSO. I DUE SI FREQUENTANO IN GRAN SEGRETO DALLA SCORSA ESTATE, MA ORA HANNO DECISO DI USCIRE ALLO SCOPERTO”, si legge tra le indiscrezioni riprese tra le curiose pagine di gossip su Chi, che ha avvistato i neo piccioncini mentre camminavano a braccetto per le vie del capoluogo lombardo. Un’immagine romantica, di una lovestory vissuta nella quotidianità. Segno che non sia mai troppo tardi per ricominciare ad amare e a credere nell’amore, come accade a quanto pare ora per Elenoire Casalegno, vicina al compimento del mezzo secolo di vita

La stessa fonte-stampa aveva anticipato di recente la liaison tra Elenoire Casalegno e Alessandro, vista la fuga dei due nel mezzo di un viaggio intrapreso a Zanzibar. Nel frattempo, anche un’altra coppia esce allo scoperto, ufficializzandosi in un’intervista esclusiva sul summenzionato rotocalco: si tratta di Shaila Gatta e Alessandro Zarino!

