Elenoire Ferruzzi abbandona il GF Vip 2022?/ “Me ne vado davvero. Daniele Dal Moro…”

Elenoire Ferruzzi minaccia di abbandonare il Grande Fratello Vip 2022

Elenoire Ferruzzi potrebbe abbandonare il Grande Fratello Vip 2022. Delusa da Daniele Dal Moro che le ha spiegato di vedere in lei solo un’amica, la Ferruzzi si è lasciata andare ad un durissimo sfogo puntando il dito contro Daniele, reo di non aver il coraggio, secondo la sua opinione, di ammettere un interesse nei suoi confronti. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno provato a farla ragionare spiegandole che l’interesse che ha visto in Daniele nei suoi confronti potrebbe essere semplicemente una sua sensazione. “Anche a me è capitato di pensare che una ragazza provasse interesse per me e poi non era vero. Potrebbe essere solo una tua sensazione”, ha detto Edoardo che, con Daniele Dal Moro, ha un’amicizia tra le più solide della casa.

La Ferruzzi, però, non ha sentito ragione ribadendo il proprio punto di vista. “Ci sono abituata, tanto non lo direbbe mai. Guarda che gli uomini nemmeno se li metti sotto tortura direbbero ‘sì sono attratto da una come lei’. Non lo direbbero mai, pur essendo attratti in un modo forte. Non lo dicono, è una storia vecchia come il mondo per le donne come me. E io sono stufa di sentirla”, ha sbottato la Ferruzzi.

Elenoire Ferruzzi furiosa con Daniele Dal Moro

Dopo essersi chiusa in camera da letto e aver ribadito a Daniele Dal Moro di non volergli più parlare, ha continuato il proprio sfogo contro il compagno d’avventura minacciando di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip 2022. “Quando un uomo si approccia con una trans – perché quella sono io – nega tutto. A domanda diretta nessuno ti dice che è attratto. Non ti diranno mai ‘sì voglio stare con lei’. Ed è ovvio che Daniele dica questo, come dicono tutti. Ma secondo voi so pazza? Che prima mi attacco a Luca e poi a Daniele? Secondo voi posso inventarmi tutto? Le cose si fanno in due. Come mai non dico a te Edo che sei innamorato? Eppure tu sei il più affettuoso. Se lo dico su Daniele è perché a lui piaccio”, ha detto ancora.

“Io domani me ne vado da qui. Non faccio come gli altri che dicono e non fanno. Io vado sul serio ragazzi. Domani sono fuori. No che non sto scherzando me ne vado davvero“, ha concluso Elenoire Ferruzzi che, sicuramente, sarà al centro della prossima puntata del Grande Fratello vip 2022 in onda giovedì 27 ottobre.











