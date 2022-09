Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip 7?/ Lo spoiler di un ex vippone svela che…

Elenoire Ferruzzi concorrente del Grande Fratello Vip 7?

Per la prima volta da quando è cominciato il Grande Fratello Vip, per scoprire tutti i concorrenti della settima edizione, sarà necessario aspettare il giorno della messa in onda della prima puntata ovvero lunedì 19 settembre. Tuttavia, dopo la conferma, come concorrenti ufficiali, di Giovanni Ciacci e Wilma Goich, continuano le indiscrezioni sul web. L’ultima riguarda Elenoire Ferruzzi che dovrebbe far parte del cast. A confermarlo sarebbe uno spoiler clamoroso fatto da un ex vippone, protagonista indiscusso della scorsa stagione.

Soleil Sorge, che succede con Alex Belli?/"Chiudo con la geometria, mi sono data a.."

A svelare inconsapevolmente la presenza di Elenoire Ferruzzi nella casa del Grande Fratello Vip 7 è stato Alex Belli che, come ha notato il portale Blogtivvu, registrando un video con Giacomo Urtis e quest’ultima, si è rivolto a lei chiamandola proprio “vippona”. La Ferruzzi, dunque, sarà una concorrente ufficiale del GF Vip 7?

Grande Fratello Vip 7: concorrenti al voto il 25 settembre/ "I vipponi salteranno..."

L’indizio su Elenoire Ferruzzi

La presenza di Elenoire Ferruzzi sarebbe confermata dalla presenza di un indizio. Sui social, infatti, Alfonso Signorini ha svelato la presenza di un concorrente che, in taxi, ha dimenticato lo smalto rosso Chanel. In tanti hanno immediatamente pensato a Pamela Prati, ma Alfonso Signorini, nel corso di un’intervista rilasciata a Simona Ventura, aveva smentito tutti così:

“No non si tratta di Pamela, quell’indizio è per un’altra donna. Se poi mi chiedete se la Prati ci sarà è un altro discorso. E in merito a quello posso dirvi fuochino“. Sarà, dunque, la Ferruzzi la prossima concorrente ufficiale?

Soleil Sorge regina TV con nuovi ruoli dopo Alex Belli /Il segreto? "Merito di..."

La lista completa dei concorrenti UFFICIALI del #GrandeFratelloVip #GFVIP: Giovanni Ciacci, Wilma Goich, Antonino Spinalbese, Carolina Marconi, Gegia, Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi, Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi, George Ciupilan, Patrizia Rossetti, Attilio Romita. pic.twitter.com/BC1KcRI4rv — GF VIP e Isola dei Famosi (@GF_diretta) September 5, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA