Elenoire Ferruzzi “Antonella e Edoardo li trovo molto teneri”/ “Sono sicura che…”

GF Vip, Elenoire Ferruzzi sui Donnalisi: “Li ho sempre trovati molto teneri“

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 2022 continua a dividere. C’è chi sostiene la coppia, come i loro numerosi fan, e chi invece ritiene che per i due non possano esserci speranze per il futuro. Nelle ultime settimane, in particolare, sono state troppe le litigate e, tra continui allontanamenti e riavvicinamenti, la coppia sta attraversando una fase piuttosto turbolenta e delicata della sua relazione. Ad intervenire sulla situazione sentimentale tra i due Vipponi è Elenoire Ferruzzi, in un’intervista a SuperGuida Tv.

Elenoire Ferruzzi "Nikita l'ho smascherata subito"/ "Gli altri ci hanno impiegato..."

L’ex concorrente spende parole positive per la coppia e ritiene che sia realmente affiatata, nonostante i tira e molla dell’ultimo periodo: “Antonella per me è un’amica e le voglio bene. Anche con Edoardo ho costruito un bel rapporto dentro la casa. Ho visto la loro storia nascere e li ho sempre trovati molto teneri. Sono sicura che si vogliono bene“. Elenoire si dichiara dunque fan della coppia e si dice convinta che il loro sentimento sia reale ed autentico.

Elenoire Ferruzzi attacca Daniele/ "Astuto, furbo e manipolatore, piange a comando"

Donnamaria attratto da Alberto De Pisis? Il parere di Elenoire Ferruzzi

Tuttavia nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 fa parlare di sé anche l’evidente interesse di Alberto De Pisis per Edoardo Donnamaria. I fan degli ‘Edoberto’ spingono per una possibile liaison tra i due concorrenti e ritengono che, tra i due, ci sia un rapporto di complicità piuttosto evidente. Anche Elenoire Ferruzzi si è fatta un’idea a riguardo e svela se, a suo dire, Donnamaria sia attratto o meno dal coinquilino: “Probabilmente sì. Non lo escludo“.

Infine l’ex concorrente, che nel corso dell’intervista ha attaccato duramente Nikita Pelizon, rivela quali concorrenti gradisce all’interno del Grande Fratello Vip 2022: “Luca Onestini mi piace molto perché è l’unico che dice le cose come stanno. Ha detto che Nikita è una vipera travestita da hippie e ha ragione in pieno. Anche Oriana mi ha stupito in positivo“. Ma c’è anche qualcuno che l’ha profondamente delusa: “Wilma Goich. Ha degli atteggiamenti a volte fuori luogo. Le sue reazioni sono spropositate“.

Antonella Fiordelisi è fidanzata con Gianluca?/ Deianira Marzano la smaschera...

© RIPRODUZIONE RISERVATA