Elenoire Ferruzzi asfalta Daniele Dal Moro: “Mi ha usata”/ Faccia a faccia al GF Vip?

Elenoire Ferruzzi è pronta a rientrare nella Casa del Grande Fratello Vip e, forse, ad avere l’atteso confronto-scontro con Daniele Dal Moro. L’ex gieffina, uscita dal gioco dopo un provvedimento disciplinare, ha ammesso nel corso di un’intervista a CasaChi che saprebbe ora come affrontare al meglio questa avventura. Le parole più decise sono però andate proprio al suo ormai ex amico Daniele.

Per lui Elenoire ha speso infatti parole molto dure, analizzando alcuni atteggiamenti che hanno suscitato critiche anche dal popolo del web. “A lui fondamentalmente non interessa assolutamente nessuno. Né Martina, né Oriana. – ha esordito la Ferruzzi – Una persona che non vuole bene a se stesso non può voler bene ad un’altra persona. Avete visto che reazioni ha con le donne, con Martina è andato bello pesante.” ha ricordato, facendo riferimento alla lite avuta con Martina qualche giorno fa.

Elenoire Ferruzzi ha il dente avvelenato nei confronti di Daniele Dal Moro, sui cui ha poi dichiarato: “Daniele ha il brutto vizio di farti molto affezionare, con i suoi modi, che sono anche dolci e affettuosi. Tu ti approcci a lui perché lo vorresti aiutare in qualche modo. È piacevole. Ha ingannato anche me. Io ci ho sofferto molto. Moltissimo per lui. Lui mi ha ingannata. Mi ha usata. Io gli ho voluto veramente bene. Lui no, anche se dice che non è così.”

È proprio in virtù di questa forte delusione e di queste pesanti accuse che Elenoire potrebbe questa sera tornare nella Casa per un confronto diretto con Daniele; d’altronde il comunicato ufficiale del Grande Fratello ci anticipa che arriverà per lui qualcosa di inaspettato: che sia proprio la scatenata Ferruzzi?

