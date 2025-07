Ironica, tagliente, sopra le righe; Elenoire Ferruzzi colpisce dritto al bersaglio quando si tratta di offrire il proprio punto di vista su questioni che riguardano il mondo della tv e di certo non poteva mancare un giudizio su quanto visto dopo le prime due puntate di Temptation Island 2025. L’ex volto del Grande Fratello si è lasciata andare ad una sonora e colorita stroncatura che prende di mira soprattutto i fidanzati di questa edizione; un pensiero chiaro a difesa delle donne e che offre un parallelismo sulla società attuale.

“Temptation Island 2025 è lo specchio reale della nostra società odierna”, inizia così la stroncatura di Elenoire Ferruzzi in un post sui social – come riporta Novella 2000 – per poi passare direttamente al punto nevralgico del suo ragionamento: “Uomini di dubbia sessualità che sfogano la loro ignoranza tramite gesti aggressivi e inconsulti, rassicurati solo dalle loro pochette di Gucci, sopracciglia spinzettate e gambe depilate mentre sognano di lavorare in tv”.

Elenoire Ferruzzi in difesa delle donne di Temptation Island 2025: “Private delle attenzioni”

Una stoccata poderosa quella di Elenoire Ferruzzi che mette nel mirino in particolare gli uomini presenti nel cast di Temptation Island 2025. Proseguendo nel suo discorso è ben chiaro il punto del suo ragionamento che verte nella difesa delle donne che, loro malgrado, subiscono gli atteggiamenti dei fidanzati – come da lei descritto – e degli uomini in generale. Il punto focale sembra essere proprio il concetto di ‘donna’ ma non dal punto di vista prettamente etimologico ma con senso ben più ampio e concettuale. “Mentre loro godono nel vedere donne sempre più sole e prive di attenzioni; perchè in realtà, le vere donne sono loro ed esclusivamente loro”.