Elenoire Ferruzzi attacca Daniele Dal Moro/ “Disprezza e maltratta le donne”

Elenoire Ferruzzi ha legato molto con Daniele Dal Moro quando era nella casa del Grande Fratello Vip 2022. L’attrice aveva anche preso una cotta per lui, ma una volta uscita dal reality show si è ricreduta sul suo conto. In diverse interviste ha speso parole molto dure per Daniele e ora è tornata all’attacco. L’ex gieffina ha commentato il video dell’ex tronista che litiga con Oriana Marzoli, sulla pagina ufficiale del GF Vip.

Elenoire Ferruzzi è tornata ad attaccare Daniele: “Ma finiscila tesoro che ormai ti hanno sgambato tutti, I tuoi falsi litigi le tue false discussioni ormai non servono più per coprire ciò che sei. All’interno di quella casa nessuna donna ti è mai andata bene.. Dai per favore anche basta. […] Lui non ama le donne, Le disprezza e le maltratta” afferma l’attrice che ha sferrato un altro duro colpo all’ex tronista.

Elenoire Ferruzzi risponde agli hater su Daniele: “non sapete nulla”

Dopo aver lasciato il commento sul video di Daniele Dal Moro, gli hater hanno definito Elenoire Ferruzzi come “rosicona”. Tempestiva la risposa dell’attrice che ha replicato agli attacchi: “A me fate semplicemente tanto ridere e tanta tenerezza”.

E ancora: “perché voi non sapete nulla di ciò che è successo nella casa e leggere i vostri commenti mi fa proprio ridere innanzitutto perché mi sembra di essere all’asilo Mariuccia ‘ti brucia ti rosica gne gne gne’. Ma vi rendete conto di quello che dite? Come potete pensare che io ragioni con la vostra testa così elementare?” Dunque, l’ex gieffina sembra determinata contro il bel veronese che ci sia al più presto un confronto tra i due?

