Elenoire Ferruzzi “Attilio? Al GF VIP un calorifero nel deserto”/ Nomination di fuoco

Elenoire Ferruzzi contro Attilio Romita al Grande Fratello Vip 2022 durante il momento delle nomination. Le nomination palesi sono uno dei momenti più attesi del reality show di Canale 5 e anche questa volta hanno visto i vipponi confrontarsi e scontrarsi. E’ il caso di Elenoire che incassa 1 nomination da Attilio Romita che giustifica la sua scelta per il comportamento della vip verso Nikita Pelizon. La Ferruzzi non ci sta e ribatte fermamente alle parole del giornalista: “dolcissimo, tu in questo gioco conti quanto un calorifero nel deserto a mezzogiorno, è quello che penso”.

La battuta della Ferruzzi fa ridere tutto lo studio e lo stesso Alfonso Signorini, ma non finisce qui. Elenoire, infatti, ha ancora qualche parola da dedicare al giornalista: “io ti ho detto quello che penso, salvati da te stesso perchè stai facendo una pessima figura, un uomo, un professionista con una grande cultura come la tua sta facendo una figura pessima”.

Elenoire Ferruzzi “Attilio Romita si ridicolizza troppo”

Non solo, Elenoire Ferruzzi parlando sempre di Attilio Romita e di come stia vivendo l’avventura del Grande Fratello Vip 2022 dice: “ti ridicolizzi troppo, stai cercando di essere divertente sempre”. Dal canto suo il giornalista cerca di difendersi: “non essendo in un regimo autartico, c’è chi dice sciocchezze e chi cerca di argomentare”.

Dallo studio Alfonso Signorini domanda: “ma tu e Attilio non eravate amici” con la Ferruzzi che replica “ci siamo visti una volta, ma non se lo ricorda nemmeno, sarà l’età”. Che dire Elenoire Ferruzzi ha letteralmente asfaltato l’ex mezzo busto del TG1.

