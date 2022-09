“Elenoire Ferruzzi come fa a farsi il bidet con quelle unghie?”/ Giulia Salemi punge, lei: “Mi lavo ma…”

Elenoire Ferruzzi e le unghie: come fa a lavarsi? La risposta al Grande Fratello Vip

“Le mie unghie sono la massima espressione della mia libertà”. Così Elenoire Ferruzzi, prima di aprire la porta rossa e dare inizio alla sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, ha spiegato perché porta le unghie così lunghe. “A me non interessa assolutamente nulla di ciò che pensa la gente”, ha sottolineato ancora la neo gieffina, la cui decisione di portare le unghie così lunghe ha però incuriosito in modo particolare il web.

Ecco perché molti hanno iniziato a chiedersi come riuscisse a svolgere le mansioni di Casa. Una domanda che lancia in primis Giulia Salemi in studio, chiedendosi: “Ma come fa a farsi il bidet?”

Elenoire Ferruzzi: “Le unghie? In Casa non faccio nulla!”

Alfonso Signorini le pone direttamente alla diretta interessata nella Casa del Grande Fratello Vip. “Come faccio a fare le mansioni? Ma io non faccio niente!” replica calma Elenoire Ferruzzi. Alfonso incalza e chiede alla concorrente come faccia invece a lavarsi: “Vabbè a lavarmi mi lavo, altrimenti sarebbe un dramma!” spiega lei. Una curiosità che vedrà una risposta ancor più chiara vedendo la Ferruzzi all’opera nella Casa del Grande Fratello Vip.

