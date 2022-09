Elenoire Ferruzzi confessa a Pamela Prati: “Le mie unghie? Sono vere”/ Svelato il segreto al GF VIP

Elenoire Ferruzzi svela sulle unghie: “Sono vere, ma devo ritoccarle spesso”

Elenoire Ferruzzi è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2022, e sembra già aver stretto un legame con Pamela Prati. Nella notte le due si sono lasciate andare ad alcune confessioni estetiche; l’ex showgirl ha parlato delle preoccupazioni per la cura della pelle e dei capelli all’interno della casa.

Elenoire Ferruzzi, invece, ha un solo timore: le sue unghie. Proprio a Pamela Prati, come riporta Biccy confessa: “Sono mie e le faccio con la resina, l’acrilico. Non vedi che sono storte in alcuni punti? Ovvio che sono mie. Ormai fanno parte di me. Non saprei nemmeno vedermi senza. Però diventa un problema per fare il ritocco. A casa ogni due settimane devo ritoccarle. Qui non so come farò. Io ora devo chiedere a loro coma posso fare dentro. Anche le ciglia finte, sono belle da bambola queste, ma a casa devo ritoccarle e vado. Quando sono a Milano non è mica un problema. Qui non so come farò anche con queste. Poi andrò a chiedere meglio.”

Elenoire Ferruzzi si sta già facendo riconoscere per il suo innegabile carisma. La gieffina oltre a parlare delle sue amate unghie rosse, si è lasciata andare ad altre questioni.

A Pamela Prati ha dichiarato: “Comunque non ho potuto portare varie cose, abiti e anche occhiali. Sì per la questione dei marchi. Ti pare che taglio un’etichetta? Tu lo capisci che un abito con l’etichetta tagliata lo puoi buttare perché non vale più niente? No non vale più niente“. Dunque, sembra che la gieffina non abbia gradito questa richiesta del reality e lo ha fatto chiaramente notare.

