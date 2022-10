Elenoire Ferruzzi contro Daniele Dal Moro/ “Non mi parlasse, gli tiro uno schiaffo…”

Daniele Dal Moro chiarisce il legame con Elenoire Ferruzzi

Daniele Dal Moro mette le cose in chiaro ribadendo che con Elenoire Ferruzzi ha solo un rapporto d’amicizia. Di fronte al sentimento che Elenoire prova nei confronti di Daniele, quest’ultimo ha deciso di fare un passo indietro e, nel corso di una lunga chiacchierata con Giaele De Donà, ha spiegato di non aver mai fatto nulla per illudere Elenoire. “Io le voglio bene, ma come amica. Se vedi una ragazza sulle mie gambe o che ci coccoliamo è perché mi piace, ma a vicenda. Se Ele mi fa due grattini cosa le dico? “Non farmeli”? No, ma figurati mica mi infastidisce. Però non è che me li faccio fare perché mi piace. Io non credo proprio di aver dato modo a lei di pensare che mi piacesse”, ha spiegato Daniele.

Elenoire Ferruzzi furiosa con Nikita: "Chi cazz* sei?"/ "Vai a rifarti quel naso che sembri Pippo Franco!"

Giaele ha così riferito a Dal Moro che avrebbe raccontato tutto ad Elenoire Ferruzzi e così ha fatto raccogliendo il durissimo sfogo di quest’ultima che ha usato parole durissime nei confronti di Daniele.

Elenoire Ferruzzi: “Non mi parlasse. Con me ha chiuso”

Elenoire Ferruzzi non nasconde la propria rabbia nei confronti di Daniele Dal Moro. “Lui è così? Perdonami a me non sta bene. Se io ti cerco e tu ti scansi non si fa”, ha detto inizialmente a Giaele. “Io ci sono sempre stata. Non venisse a parlarmi perchè gli tiro uno schiaffo, anche a costo di andare via”, ha detto la Ferruzzi urlando e non trattenendo la propria rabbia.

Francesco Chiofalo: "Elenoire Ferruzzi ci ha provato con me"/ "Messaggi espliciti..."

Mentre rientrava in casa dalla piscina, Elenoire ha continuato ad urlare e a Patrizia Rossetti ha spiegato che sta rivivendo una situazione del passato in cui gli uomini non ammettono i propri sentimenti. la Rossetti ha così chiesto a Daniele Dal Moro cosa prova per Elenoire e, ancora una volta, il veronese ha spiegato di provare solo un affetto amichevole. Cliccate qui per vedere il video.

LEGGI ANCHE:

Nikita Pelizon rivelazione choc al GF Vip/ "Ho paura di avvicinarmi a Daniele"

© RIPRODUZIONE RISERVATA