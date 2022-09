Elenoire Ferruzzi contro gli autori del GF Vip/ “Montano i circhi, è allucinante”

Elenoire Ferruzzi si scaglia contro gli autori: “Io dicevo tutto per ridere”

Nella scorsa puntata, è andata in onda una clip video in cui Elenoire Ferruzzi si lamenta dell’atteggiamento in casa di Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra, dopo aver ascoltato le dichiarazioni della gieffina, ha replicato facendo notare che ci è rimasta male.

A questo punto, Elenoire Ferruzzi si è giustificata andando contro gli autori, come riporta La Nostra Tv: “Comunque hanno montato una cosa assurda. Io ero sarcastica. Amore abbiamo riso tutta la notte. Dai, era per ridere. Ma secondo te io sono una che attacca lei perchè scherza con i maschi? Non esiste proprio. Montano delle robe allucinanti”. E ancora: “A parte che loro hanno tolto quei filmati da una cosa che non c’entrava nulla. Ti pare che io sono una persona che può criticarti per delle cose del genere? Perchè devono montare sti circhi? E’ una cosa davvero allucinante. Hanno montato tutto per fare cinema. Io dicevo tutto per ridere”. La gieffina conclude: “Io dico sempre le cose per ridere e loro ovviamente le hanno tirate. Sì le hanno tirate per farci litigare. Fanno passare cose non vere. E’ uscita una cosa che non corrisponde alla verità. Si scherzava e non c’era cattiveria”.

Elenoire Ferruzzi è sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip 2022. In una normalissima mattina, l’attrice ne ha fatta un’altra delle sue, di fronte allo sguardo sorpreso di Sara Manfuso. Per svegliare i geiffini la regia ha messo un brano del noto cantautore Tommaso Paradiso e, senza peli sulla lingua, l’attrice ha detto: “Che canzoni di m*rd*”.

A questo punto, Sara Manfuso fa presente ad Elenoire Ferruzzi che potrebbe ricevere una querela dal cantante e l’attrice risponde: Amore non me ne frega niente. Che mi quereli pure, tanto il tempo ed i soldi non mi mancano, quindi lo può anche fare”.

