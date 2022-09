Elenoire Ferruzzi contro il GF Vip? “Circo allucinante”/ Sara Manfuso la appoggia e…

Elenoire Ferruzzi, sfogo contro il Grande Fratello Vip 7?

Atmosfera infuocata nella casa del Grande Fratello Vip 7. Dopo lo sfogo di Giaele De Donà, arriva anche quello di Elenoire Ferruzzi che non ha gradito le clip trasmessa nel corso della terza puntata e che hanno mostrato le critiche che, insieme a Sara Manfuso, ha rivolto a Ginevra Lamborghini. Di fronte alla richiesta di nuove spiegazioni da parte di Ginevra, Elenoire ha lasciato intendere di aver detto quelle cose in un clima decisamente diverso da quello che è stato mostrato dalle clip.

Elenoire Ferruzzi attacca Tommaso Paradiso/ "Che canzoni di m*rda, mi quereli pure!"

“Stavamo parlando, poi loro hanno fatto vedere dei pezzi. Una cosa allucinante. Noi stavamo ridendo quando l’ho detto, loro l’hanno montato in un modo, per farci… capito?”, le parole di Elenoire che ha poi aggiunto – “Lo dicevo per ridere, amore abbiamo riso tutta notte, abbiamo fatto un circo allucinante tutta notte. Secondo te se io avessi pensato questa cosa non legavo nemmeno con te così… vedi che circo che fanno!”.

"Elenoire Ferruzzi, altro che buona"/ L'affondo di Raffaello Tonon: "Sta stancando"

Sara Manfuso furiosa: lo sfogo al Grande Fratello Vip 7

Dopo aver ascoltato le parole di Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso non solo ha appoggiato la posizione della compagna d’avventura, ma si è lasciata andare ad uno sfogo non condividendo l’immagine che è stata data della sua persona con le clip trasmesse nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip 7.

Dopo il confronto con Soraia, la fidanzata di Luca Salatino che l’ha accusata di aver alimentato le speranze di Elenoire nei confronti del fidanzato e la clip in cui critica Ginevra, Sara ha puntato il dito contro il Grande Fratello Vip che l’avrebbe fatta sembrare “un’arpia”. Nella prossima puntata, Signorini chiederà spiegazioni sia alla Ferruzzi che alla Manfuso?

Elenoire Ferruzzi choc "La chirurgia estetica? Una meraviglia"/ Gli scatti inediti che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA