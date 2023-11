Elenoire Ferruzzi contro il Grande Fratello: “Mughini non squalificato? Mai avuto dubbi”/ “Distruggono solo…”

Elenoire Ferruzzi contro il Grande Fratello 2023

Elenoire Ferruzzi, dopo essere stata una concorrente della settima edizione vip del reality show, si scaglia contro il Grande Fratello 2023. Da quando è iniziata l’attuale edizione del reality, Elenoire Ferruzzi si è spesso scagliata contro il Grande Fratello ed è quello che ha fatto dopo la 17esima puntata nel corso della quale Giampiero Mughini non è stato squalificato per la battuta fatta ad Angelica Gagliardi. Il giornalista, inoltre, al televoto eliminatorio con Angelica, Giuseppe, Alex e Giselda, è stato salvato dal pubblico ricevendo anche la percentuale più alta.

Elenoire Ferruzzi stronca il Grande Fratello 2023/ "Fa schifo! Avete parlato di noi dell'anno scorso ma..."

La permanenza nella casa di Mughini ha così scatenato la dura reazione di Elenoire Ferruzzi che ha criticato il reality show. La Ferruzzi ammette di non condividere le scelte degli autori utilizzando parole durissime.

Le parole di Elenoire Ferruzzi

“Avevate dubbi sulla squalificazione o eliminazione di Mughini? Io no! Loro distruggono mediaticamente solo chi secondo loro non serve più al programma autorizzando tutto l’odio d’Italia sulla persona come fecero con la sottoscritta in questo caso, palesando dei gesti e nascondendo altri gesti fatti da altre persone, io non dimentico le parole che mi furono dette, senza tutela alcuna, Ricordo quel programma con dolore, ricordo con amore solo i miei compagni e colleghi i quali mi hanno voluto davvero bene, loro si. Elenoire Ferruzzi”.

Elenoire Ferruzzi sbotta contro le coppie del GF Vip/ "Se non facessero tarantelle chi se le ca***rebbe"

Sono queste le parole con cui Elenoire Ferruzzi si è scagliata contro il reality show come riporta il portale Coming Soon. La Ferruzzi cambierà idea nel corso delle prossime settimane?

