Elenoire Ferruzzi contro Tommaso Paradiso / “Che canzoni di m*rda”

Elenoire Ferruzzi senza peli sulla lingua si lascia andare mentre ascolta una canzone di Tommaso Paradiso, definendola: “Una canzone di m*rda”.

Elenoire Ferruzzi è stata al centro del dibattito nella casa del Grande Fratello per i suoi sentimenti nei confronti di Luca e ieri sera c’è stato il confronto con la fidanzata Soraia. Un incontro che ha lasciato un po’ di veleno fra le due che non sembrano essersi chiarite del tutto. Intanto, dopo la puntata di ieri lunedì 26 settembre i Vipponi si sono svegliati per iniziare una nuova giornata. Durante la mattinata, mentre era in cucina assieme a Sara, Elenoire Ferruzzi ha criticato aspramente una canzone di Tommaso Paradiso che la regia stava diffondendo, come sveglia per gli inquilini. Ogni mattina, infatti, dalla regia del Grande Fratello viene diffusa un po’ di musica per far svegliare i Vipponi. Elenoire, senza peli sulla lingua ha detto: “Che canzoni di m*rda” riferendosi proprio alla canzone di Paradiso che stava passando in quel momento.

La frase non è sfuggita a Sara che si è bloccata e dopo poco le ha detto: “Alfonso, giovedì, leggerà la querela di Tommaso Paradiso”. In cucina erano presenti anche Ginevra, Luca e Pamela che però non sembra abbiano colto la frase.

Elenoire contro le canzoni di Tommaso Paradiso: “Mi quereli pure”

Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi (ormai inseparabili) si sono messe a ridere per quello che era appena stato detto. Infatti, pronunciare una frase del genere in diretta può avere delle conseguenze a livello legale. Ma la Ferruzzi non sembra minimamente preoccupata di ciò. Dopo che Sara le ha fatto capire che aveva detto una cosa pesante, Elenoire ha ribadito: “Che mi quereli pure, tanto il tempo ed i soldi non mi mancano”. Una frase che non lascia dubbi sulla sua autenticità, ma che potrebbe avere delle conseguenze.

D’altronde Elenoire ci ha già abituati ad essere una persona senza peli sulla lingua, basti pensare alla furiosa discussione avuta con Luca qualche giorno fa.

Forse che la Ferruzzi sia ancora un po’ nervosa dopo il gossip con il romanaccio Luca Salatino? Vedremo se Tommaso Paradiso avrà intenzione di procedere con una querela in merito alle parole di questa mattina, oppure, se lasciar correre. Sicuramente nella puntata di giovedì 29 settembre ne sapremo di più.

