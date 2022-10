Elenoire Ferruzzi “Cosa pensi di Antonino? Me ne frega un cazz*”/ Rompe il segreto del confessionale

Elenoire Ferruzzi rompe il segreto del confessionale: “Mi hanno chiesto di…”

Elenoire Ferruzzi è sempre stata molto schietta e senza filtri, caratteristica che il pubblico odia e ama a seconda dei casi. La gieffina, dopo essere andata in confessionale, ha svelato ad Amaurys Perez cosa le hanno chiesto gli autori. Nonostante parte di ciò che viene detto nella stanza rossa venga poi rivelato al pubblico, sarebbe meglio non spifferare i segreti del confessionale legati alle domande degli autori.

Elenoire Ferruzzi, però, con la sua solita sincerità ha dichiarato apertamente: “Mi hanno chiesto ‘ ma cosa pensi di Antonino (Spinalbese ndr), che è il bello della Casa’? Io ho risposto che non me ne frega un c***o! Non mi interessa, che mi frega parlare degli altri?”. La risposta dell’attrice ha suscitato le risate di Amaurys che, comunque, sembra aver abbracciato il pensiero della gieffina.

Elenorie svela del confessionale “mi han chiesto cosa pensi di antonino il bello della casa? UN CAXO!” e nel mentre amaurys si leva mutante strizza sgrulla 🙈 #gfvip pic.twitter.com/w0wvK5DMRJ — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 11, 2022

Nella puntata di lunedì, Elenoire Ferruzzi ha espresso la sua nomination nel segreto del confessionale. Alfonso Signorini, come di consueto, ha esortato la gieffina a dire il nome e a indicare la motivazione di chi volesse nominare.

A questo punto, Elenoire Ferruzzi risponde: “Lo nomino per via di quel suono urticante che produce tutte le mattine camminando con quelle ciabatte”. Sollecitata da Alfonso Signorini, l’attrice aggiunge: “Appena si finisce di fare quello che bisogna fare, via immediatamente, vestire e via subito perché non ho voglia nemmeno di sporcare il parquet”. Dopo aver espresso la nomination, la gieffina svela un retroscena su Attilio: “Io e lui ci siamo conosciuti a un evento a Milano. Tra l’altro non abbiamo mai parlato di questa cosa, ma avrò modo di affrontare l’argomento”.

