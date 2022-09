Elenoire Ferruzzi, cotta per Luca Salatino al Gf Vip?/ Lui: “Sono super fidanzato!”

Elenoire Ferruzzi ha una cotta per Luca Salatino? I rumors al Grande Fratello Vip, nonostante il reality show sia iniziato soltanto da una settimana, sono già incessanti. A incalzare sulla questione, nel corso della seconda puntata, è stato il conduttore Alfonso Signorini, dopo avere mostrato una clip su quanto accaduto in questa settimana. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti ha avuto non poco successo all’interno della casa più spiata d’Italia. Non soltanto per il suo lato estetico, ma anche per le sue qualità intellettuali nonché culinarie.

Elenoire Ferruzzi crolla al GF Vip "La vita delle trans è difficile"/ "Sono disumanizzate, uomini squallidi…"

Elenoire, da parte sua, ha ammesso in confessionale di sentirsi provocata. “Mi guarda sempre, mi cerca. Ha la fidanzata? Chi se ne frega!”, questo quanto si è udito nel video riassuntivo. Una vera e propria dichiarazione d’amore che però non è riuscita a ribadire nel corso della diretta sotto le spinte dei coinquilini.

Luca Salatino sfogo choc "Volevo togliermi la vita"/ Confessione al GF Vip

Elenoire Ferruzzi, cotta per Luca Salatino al Gf Vip? Lui risponde così

Anche Luca Salatino, il coinquilino per cui Elenoire Ferruzzi sembrerebbe essersi presa una cotta al Grande Fratello Vip, è apparso piuttosto imbarazzato dopo avere visto ciò che si dice di lui nella casa. Già al momento del suo ingresso, infatti, ha ribadito di essere in una relazione stabile e di non avere intenzione di cambiare il suo status sentimentale. In questo caso non è riuscito a dire molto. Ha comunque cercato di stare al gioco. “Sono lusingato, ma io sono super fidanzato!”, ha ribadito per l’ennesima volta.

Elenoire Ferruzzi, vittima di bullismo:"A scuola insulti, prese in giro e botte"/ Il racconto choc...

La fidanzata Soraya, conosciuta proprio durante l’esperienza sul trono di Uomini e Donne, in tal senso, lo segue da casa e per il momento non ha di che essere gelosa. Chissà se Elenoire dopo questa manifestazione palese di intenti si metterà l’anima in pace oppure se nei prossimi giorni continuerà a puntare il coinquilino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA