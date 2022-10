Elenoire Ferruzzi dal bullismo al coma per il Covid: la storia/ “Le mie unghie, la mia forza”

Elenoire Ferruzzi grazie al bullismo ha capito di essere una bambina in un corpo sbagliato

Elenoire Ferruzzi è una delle concorrenti più seguite di questa edizione del Grande Fratello Vip. Non è passata inosservata né la sua storia, né il suo modo di comportarsi né tantomeno il suo modo di essere. Elenoire nasce Massimo all’anagrafe, ma come sempre ha sostenuto: “Elenoire e Massimo sono la stessa persona.” Il cambio di sesso lo decide a 16 anni, quando capisce di essere una ragazza in un corpo sbagliato. In realtà chi le ha aperto gli occhi sono stati i suoi principali nemici: vale a dire i compagni di scuola che la bullizzavano.

“Sono stati gli altri a farmi sentire sbagliata, diversa”, dice Elenoire che oggi è un’icona del mondo LGBTQIA+. In prima linea per la lotta al bullismo e i diritti delle persone transgender. Lei non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Ha confessato, davanti alle telecamere del Grande Fratello, di essersi sottoposta a numerosi interventi, per apparire come voleva lei. Per esempio, solo per il seno ha fatto ben quattro interventi. Nel 2018 ha anche esordito al cinema con Massimo Boldi e Christian De Sica, nella pellicola: “Amici come prima.”

Elenoire Ferruzzi: “le mie unghie, la mia forza”

Elenoire dice di averne viste tante in vita sua: di aver ascoltato ipocrisia, falsità e opportunismo. Un mondo complicato con cui fare i conti. Ma lei è una combattente, una leonessa. Le sue unghie sono ormai un emblema. “Le mie unghie sono la mia massima espressione della mia libertà. Perché io nella vita ho fatto ciò che volevo e sono quello che volevo. Senza paura” ha detto Elenoire che, in tv, è anche tornata a parlare di questa sua caratteristica, svelando se sono vere e come le cura: “Sono mie e le faccio con la resina, l’acrilico. Ormai fanno parte di me. Non saprei nemmeno vedermi senza.” Una sorta di protezione e di affermazione della sua identità.

Elenoire ha un grande seguito sui social grazie ai suoi commenti sempre irriverenti e ironici. Ironia che ha già sfoggiato in abbondanza anche all’interno della casa. Nel 2021 la sua situazione clinica si era aggravata a causa del Covid, tanto da farla rimanere in coma per quattro mesi. Elenoire ha rischiato di morire, ma grazie alle cure e alla sua resilienza è tornata, più forte di prima, se possibile.











