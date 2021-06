Elenoire Ferruzzi dall’ospedale: “Tornerò presto”/ “Dopo tre mesi vi guardo e…”

Elenoire Ferruzzi sta meglio e scrive ai followers su Instagram. Dal letto d’ospeale dove ha trascorso gli ultimi tre mesi, Elenoire Ferruzzi, sul proprio profilo Instagram, pubblica una foto e rassicura tutte le persone che, negli ultimi mesi si sono preoccupate per lei. Non sono state settimane facili per la Ferruzzi che ha rischiato di perdere la vita a causa del covid. Dopo aver lottato, con un video, ha spiegato personalmente cosa le è accaduto. “Faccio questo video per dirvi che sono viva. Anche se c’è stato un momento nel quale stavo morendo, potevo non passare la notte hanno detto a mia madre. Voglio ringraziare di cuore tutto il reparto di rianimazione dell’ospedale Sacco. Sono più di tre mesi che sono qui. Ancora è lunga, ma sono viva. Scusate se parlo male, ma ho una valvola che mi consente di parlare. Ho subito anche una tracheotomia. Sono stata intubata e sedata. Ero in una stanza di un metro per due da sola fissando il soffitto, scusate se non mi riprendo, ma sono piena di fili che escono ovunque”, aveva raccontato negli scorsi giorni. Oggi, le nuove dichiarazioni.

Gianluca Tornese "Botte con Mariano Catanzaro"/ "Lui e Tommaso Zorzi? Morto di fama!"

Elenoire Ferruzzi, l’affetto di amici e fan

Con un selfie scattato in ospedale dove si sta ancora curando dopo aver trascorso dei momenti davvero difficili, Elenoire Ferruzzi annuncia che tornerà presto alla sua vita. “Dal letto e Dopo tre mesi e mezzo di ospedale vi dico che tornerò presto intanto vi guardo piccoli schifosini”, scrive ricevendo tantissimi messaggi d’affetto da parte di fan e amici. “Non avere fretta Ele. Non chiedere troppo a te stessa.

Passo dopo passo, respiro dopo respiro”, scrive Marco Carta. “Ti aspettiamo”, aggiunge Christian Imparato. E ancora: “Rimettiti presto”, “Forza, siamo con te”, “Ci manchi”, Tornerai più favolosa di prima”.

Gianluca Tornese "Infertilità? Un mese in depressione"/ "Sto guarendo! Francesca..."

LEGGI ANCHE:

Ermal Meta: "Vai di tutta la notte fino a settembre!”/ Fan di Sangiovanni furiosi e..

© RIPRODUZIONE RISERVATA